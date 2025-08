113 0 Kommentare Steyr Motors: Erfolgreicher Markteintritt in Polen mit Top-Distributor

Steyr Motors AG hat mit einem erfolgreichen Markteintritt in Polen und einem strategischen Vertrag mit Taurus Sea Power einen bedeutenden Schritt in Richtung europäischer Expansion gemacht. Diese exklusive Zusammenarbeit umfasst Vertrieb, Ersatzteile und Service für Marinemotoren in Polen und angrenzenden Märkten. Mit den höchsten Verteidigungsausgaben Europas bietet Polen enormes Wachstumspotenzial für Steyr Motors. Die Partnerschaft legt großen Wert auf die Ausbildung zertifizierter Service-Techniker, um hohe Qualitätsstandards zu gewährleisten. Steyr Motors strebt bis 2025 ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % und eine EBIT-Marge von über 20 % an. Der Markteintritt in Polen ist ein entscheidender Schritt zur geografischen Diversifizierung in Europa.

