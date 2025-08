Infineon erhöht Margen-Prognose Der Halbleiterhersteller Infineon wird für das laufende Geschäftsjahr wieder optimistischer. So soll die Segmentergebnis-Marge 2024/25 im hohen Zehn-Prozentbereich liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Neubiberg bei München mit. Zuletzt …