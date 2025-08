Conti macht in der Autozulieferung vor Abspaltung weiter Fortschritte

(Berichtigt wird im letzten Satz des ersten Absatzes die Veränderung der operativen Marge im Autozuliefergeschäft zum Vorjahreszeitraum. Sie beträgt 1,1 Prozentpunkte.)

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental trotzt in der Autosparte mit seinem Sparkurs dem schwachen Branchenumfeld und den Zollkosten. Vor buchhalterischen Sondereffekten vor der geplanten Börsennotierung am 18. September erzielte der abzuspaltende Geschäftsteil eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 4,0 Prozent und damit am oberen Ende der für das Jahr anvisierten Prognosespanne, wie der Conti-Konzern am Dienstag in Hannover mitteilte. Das waren 1,1 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor und auch etwas mehr als von Analysten zuvor erwartet.