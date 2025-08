Johnson & Johnson nimmt erneut Anlauf

Kurzfristig bildet die Barriere um 168,10 US-Dollar bei Johnson & Johnson einen sehr hartnäckigen Widerstand, der sich bereits seit September letzten Jahres im Dauertest befindet. Ein nachhaltiger Ausbruch über 170,00 US-Dollar könnte aber den Stein ins Rollen bringen und Kursgewinne zunächst an die Augusthochs aus 2023 bei 175,97 US-Dollar freisetzen, darüber wäre ein Anstieg auf 179,92 US-Dollar denkbar und würde sich für den Aufbau eines mittelfristigen Long-Engagements anbieten. Ein passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Ein Verbleib in der bisherigen Seitwärtsspanne wäre dagegen bis zum 50-Tage-Durchschnitt bei 159,93 US-Dollar vorläufig noch als neutral zu bewerten. Erst darunter dürfte die Aktie in größere Schwierigkeiten geraten und müsste Abschläge auf 150,64 US-Dollar einstecken.

Trading-Strategie: