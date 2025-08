Telemedizin-Rakete Hims & Hers: Milliarden-Ziel bis 2030 – aber die Aktie crasht

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 73 Prozent auf 545 Millionen US-Dollar, womit die Schätzung von 552 Millionen knapp verfehlt wurde. Der Gewinn je Aktie lag mit 17 Cent über den erwarteten 15 Cent. Die Zahl der Abonnenten kletterte um 31 Prozent auf über 2,4 Millionen. CEO Andrew Dudum erklärte: "Wir glauben, dass wir in eine spannende Wachstumsphase eintreten, in der wir neue, hochwirksame Spezialgebiete erschließen werden, die Millionen von Menschen, die Pflege benötigen, auf den Markt bringen werden."

Die Aktie von Hims & Hers fiel am Montag nachbörslich um 13,5 Prozent, obwohl das Unternehmen erneut starkes Wachstum meldete. Grund war die Prognose für das dritte Quartal, die leicht hinter den Erwartungen zurückblieb. Hims & Hers rechnet mit einem Umsatz zwischen 570 und 590 Millionen US-Dollar, während FactSet im Mittel 583 Millionen erwartet hatte. Für das Gesamtjahr hält das Management an seiner Prognose von 2,3 bis 2,4 Milliarden US-Dollar fest.

Wachstumstreiber sind laut Management neben personalisierten Behandlungen auch Investitionen in häusliche Labortests, tragbare Geräte zur täglichen Gesundheitsüberwachung sowie der Ausbau des Angebots in Bereichen wie Testosteronproduktion und Wechseljahre. Im Juli schloss Hims & Hers die Übernahme des Telemedizinanbieters ZAVA ab, um seine Präsenz in Großbritannien und Kontinentaleuropa auszubauen. Der Eintritt in Kanada ist für 2026 geplant.

CFO Oluyemi Okupe verwies auf eine bereinigte EBITDA-Marge von über 15 Prozent und kündigte Investitionen in Marketing und Technologie an. Kurzfristig erwartet er "gewisse Schwankungen" insbesondere im Segment sexuelle Gesundheit, zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Gewichtsreduktionsprogramme "in diesem Jahr mindestens 725 Millionen US-Dollar Umsatz erzielen werden".

Langfristig bleibt die Strategie ambitioniert. Bis 2030 strebt das Unternehmen mindestens 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,3 Milliarden US-Dollar bereinigtes EBITDA an. CTO Mohamed Elshenawy betonte die Vision einer "technologieführenden Gesundheitsplattform", die hochwertige personalisierte Versorgung global zugänglich machen soll.

Trotz kurzfristiger Gegenwinde und einer angespannten Partnerschaft mit Novo Nordisk bekräftigte Dudum: "Wir werden weiterhin Zugang zu einer Reihe von Behandlungen, einschließlich Wegovy, anbieten, um sicherzustellen, dass Anbieter auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten eingehen können."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion