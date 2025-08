Schnäppchenjäger fangen DAX auf – Wie lange funktioniert „Buy the Dip“ noch?

Sei drinnen, um zu gewinnen: Das Mantra "Buy the Dip" hat in zahlreichen Investorenkreisen aus gutem Grund Anklang gefunden. Der DAX ist wochenlang gestiegen, obwohl es negative Nachrichten gab, also warum soll es ausgerechnet jetzt anders sein? Natürlich dürfte diese Haltung irgendwann bestraft werden, sollte der Markt kippen. Bis es aber so weit ist, wird gekauft.

Die Aktienkäufer fühlen sich motiviert durch eine Art geldpolitischen Rettungsschirm. Den schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag folgt reflexartig eine Zunahme der Spekulation auf eine Zinssenkung der Federal Reserve im September. Die Bullen werden zusätzlich motiviert durch eine zumindest in den USA sehr stark verlaufende Berichtssaison. Die Quartalsergebnisse sind dreimal besser als die Erwartungen – das war schon mindestens vier Jahre lang nicht mehr der Fall.