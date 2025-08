Spartenverkauf macht Gerresheimer-Aktionären etwas Hoffnung

Ich habe gestern die Präsentation beim Sdk-Anlegerforum angesehen. Es wurde sich viel Zeit für Fragen genommen, auch wenn diese -irgendwie logisch- nicht immer in der gewünschten Tiefe beantwortet worden sind. Insgesamt ging das Webinar 70 Minuten. Hier meine Notizen und Eindrücke gegebenfalls in Klammern:





Präsentation

Das Unternehmen hat über 50 Standorte und produziert jährlich mehr als 25 Milliarden Produkte: Injektionsflächschen, Kunststoffbehälter, Ampullen, Fläschchen etc.





Mehrfach wurde der Burggraben des Unternehmens betont (für mich ein wesentlicher Grund für mein Invest). Die Pharma-Industrie konzentriere sich auf eine Handvoll Anbieter mit den notwendigen Zulassungen, Kapazitäten und der Expertise. Kein Pharma-Unternehmen könne sich beispielsweise erlauben, dass es wegen Verunreinigungen zu Schäden bei Patienten komme. Gerresheimer sehe sich als strategischer Partner, als Lösungsanbieter und Systemintegrator. Das Unternehmen werde in Entwicklungsprozesse eingebunden.





Expansion werde Wachstum antreiben:

Hohe Investitionen seien erfolgt in USA, Mexiko, Pfreimd (Deutschland), Nordmazedonien, Tschechien und China. Das Unternehmen produziere in der Region für die Region (USA, Mexiko, Brasilien, Indien, China, Europa). Die Zollstreitigkeiten würden deshalb keine nennenswerten Auswirkungen auf das Unternehmen haben.





Injektionsmedikamente treiben Wachstum an. Für diese gebe es hohe Anforderungen, z. B. kein Licht, keine Berührungen. Der Gedanke des Systemanbieters werden konsequent verfolgt: eine Quelle für verschiedene Produkte, regulatorische Unterstützung - eine Gesamtlösung.





Dynamik soll sich ab Q4 beschleunigen, denn die Produktionslinien werden nach Investitionen hochgefahren und die (gesenkte) Jahresprognose werde erreicht.





Allerdings gebe es eine anhaltende Fläche bei Moulded Glass, insbesondere eine Nachfrageschwäche im Bereich Kosmetik (Cremes, Parfums, konjunkturelles-nachhaltigeres Problem) sowie für orale, flüssige Medikamente (Kundenbestände, dies werde sich zeitnah erholen)





Fazit der IR zum Ende der Präsentation

Es sei eine umfassende Transformation angegangen worden, um langfristige Partnerschaften zu schaffen. Umsetzung einer starken Strategie, nachgewiesene Erfolgsbilanz bei profitablem Wachstum. Verschuldungsgrad sei im Blick und soll abgebaut werden. Es sei keine kritische Situation, aber Investitionen werden reduziert bzw. betrachten Investitionen erstmal kritischer. Fokussierung auf profitable Wachstumstreiber wie GLP-1 und Biopharmazeutika. Kunden: Elly Lilly und Novo Nordisk – bedienen bei GLP 1 „alle“ Firmen / Anbieter. Weitere Termine: Q3-Zahlen am 10. Oktober und (insgesamt mehrfach) hervor gehoben wurde der Kapitalmarkttag am 15. Oktober.





Fragen (sinngemäß)

„Aktienkurs von 120 auf 43 gefallen. Was sind die Gründe?“

Die multiplen Gewinnwarnungen haben den Markt (negativ) überrascht. Die Investoren spiegeln geringeres Vertrauen wieder.





„Was sind die Konsequenzen intern aus Gewinnwarnungen?“

Blick in die Strukturen, wie dies passiert sein könne? Ja, es gebe nicht nur externe, auch interne Gründe. Dies werde aufgearbeitet und das Risiko gesenkt. Beispielsweise werde die Frequenz der internen Prognoseabfragen von je 3 Monate auf monatlich angepasst. Strukturanpassungen und auch personelle Konsequenzen seien möglich. Er betonte, im Management und den Gremien sei die Message (Botschaft) angekommen.





„Die Dividende sei kurz vor der HV auf das Minimum gesenkt worden und der Eindruck entstanden: Brennt da der Baum?"

Die Maßnahme helfe den Cashoutflow (Barmittelabfluss) zu verhindern. Dies sei präventiv erfolgt und eine kurzfristige Reaktion auf den Verschuldungsgrad gewesen.





„Wie lange soll die Dividende ausfallen? Gebe es nächstes Jahr wieder Dividende?“

Es bestehe ein hoher Verschuldungsgrad und es sei noch keine Aussage möglich. Es habe jahrelang eine stabile Dividendenpolitik gegeben – dies war. Nun stände erst mal im Fokus, die Finanzlage und die Verschuldung zu verbessern. (sicherlich richtig, die Verschuldung ist ein Hauptproblem, ich erwarte mind. zwei weitere Jahre keine Dividende).





„Zu der Finanzverschuldung: Wie sind Fälligkeiten, Zinsen, Laufzeiten?“

Bis 2027 gebe es keinen Refinanzierungsbedarf. Aktuell bestehe eine weitere nutzbare Kreditlinie. Notwendige Flexibilität sei gegeben.

Die Liquidität sei gesichert! Diese sei kein Thema / kein Problem. Man müsse aber dran bleiben und lege den Fokus auf den „free cashflow“ (freien Barmittelzufluss). Die Zinszahlungen hielten sich in Grenzen und eine steigende Zinslast werde nicht erwartet – die Verschuldung solle zurückgeführt werden.





„Wie sei das Ziel hinsichtlich der Verschuldung?“

Der „free cashflow“ soll positiv werden, um Schulden zu reduzieren. Aktuell liege die Verschuldung etwas höher als 4x Ebitda. Es gebe noch keine konkreten Ziele (außer generell die Reduzierung).





„Was erfolgt, um Kosten zu senken?“

Es werde nochmal drauf geguckt (Aussage sehr vage oder eher nicht gegeben). Bei Investitionsprojekten werde man kritischer sein.





„Warum waren und sind die Investitionskosten so hoch?“

Diese würden nun gesenkt bzw. in 2025 noch stabil sein. Nach der Akquisition (Bormioli) seien auch dort 20 Mio. jährlich zu investieren – dies sei eingeplant gewesen. 4% des Umsatzes würden für Instandsetzungen gebraucht, um das Umsatzniveau zu sichern. Darüber hinaus sollen Investitionen das Wachstum in der Zukunft antreiben (zusätzliche Kapazitäten schaffen, Aufbau Produktion dauere – häufig 3 Jahre). Man werde nun zunehmend neue und erweiterte Produktionslinien sehen, die zum Umsatz beitragen (in der Präsentation war von anziehender Dynamik ab Q4 die Rede). Deshalb sei man überzeugt, dass die Mittelfristziele richtig seien: mehr Umsatz, mehr Marge pro Produkt.





„Warum seien die Übernahmegespräche gescheitert? Immerhin habe es ein halbes Jahr lang Gespräche gegeben.“

Es habe sich lang und letztlich zu lang gezogen. Hätte das Unternehmen Gerresheimer abgeschreckt, wären die Investoren nicht ein halbes Jahr dran geblieben. Aber: Es „lag kein Preis auf den Tisch“. Es gab kein konkretes Angebot, über das sie hätten reden können.





„Nimmt man Investorengespräche nochmal auf, geht auf aktive Suche nach einem Finanzinvestor oder Ankeraktionär?“

Man sei nicht auf aktive Suche nach einem Ankeraktionär, pflege aber Investorenkontakte. Es gebe instutitionelle Anleger, aus denen sich Potential entwickeln könne. Auch mit allen „aktivistischen Investoren“ gebe es intensivem Austausch, auch über den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Gespräche seien sehr konstruktiv.





„Der Aktienkurs sei auf 43 € gefallen. Berge dies das Risiko einer feindlichen Übernahme? Werde es Aktienrückkäufe geben?“

Feindliche Übernahme in diesem sehr hoch regulierten Marktsegment seien eine schwierige Geschichte. Das Vertrauen zu Lieferanten sei in der Pharma-Branche enorm wichtig. Er schätze eine feindliche Übernahme als wenig wahrscheinlich ein, auch wenn diese wegen des freefloat und fehlenden Ankeraktionärs theoretisch möglich sei.

Aktienrückkauf sei aktuell kein Thema (Verschuldung).





„Werde es eine Kapitalerhöhung geben.“

Diese sei aktuell definitiv nicht geplant.





„Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen bei Novo Nordisk?“ (GLP-1)

Gerresheimer sei breit aufgestellt im Markt und völlig unabhängig von Novo Nordisk. Für Gerresheimer sehe man aktuell keine direkten Konsequenzen. Er zeigte beispielhaft das Produkt orangefarbener Pillenpackungen, die margenstark seien und bei denen Gerresheimer Marktführer sei. (ich konnte das Produkt nicht klarer zuordnen)





„Und wie sei es mit Eli Lilly?“

Allgemein bzw. kundenunabhängig die Zahlen zum GLP1–Umsatz: 100 Mio. € in 2024, 200 Mio. € in 2025, mit bereits bestehenden Aufträgen bei Kapazitäten bis 2027: 350 Mio. €. Eventuelle Zusatzaufträge bis dahin seien noch nicht inkludiert. Es seien „harte Aufträge im Buch“. Die Kunden unterstützten den Aufbau der Produktion auch durch Vorabzahlung. Es seien bei Novo Nordisk und Eli Lilly jeweils verschiedene Produkte und beide seien jeweils komplex.





„Zölle: Wie stark betroffen?“

Durch globale Aufstellung und Produktion in Region für Region seien die Effekte nicht signifikant. Die Strategie zahle sich aus. In den USA könnten wenn nötig auch Kapazitäten aufgebaut werden – man sei flexibel, Investitionsströme müssten derzeit nicht umgeleitet werden.





„Allgemein zu Übernahmen und der Konkurrenz: Sei ein Zusammenschluss oder eine Fusion sinnvoll?“

(IR lacht, offensichtlich kein Thema)

In der Breite gebe es keinen Wettbewerber, der vergleichbar sei. Vergleiche seien immer nur zu Teilbereichen möglich. Gerresheimer sei sehr breit aufgestellt. Für Fusion im Pharma-Bereich gebe sehr hohe Auflagen und die Prüfungen seien umfassend. Dies sei kein Thema.

Die zuletzt geführten Übernahmegespräche resultierten aus der Initiative der Interessenten.





„Was passiere mit der Sparte Moulded Glass?“

Die Übernahme von Bormioli habe ermöglicht, Glasprodukte in allen Qualitäten anzubieten: Pharma, Kosemetik, Getränke. Nun gebe es den Prozess diese Bereiche zusammenzulegen. Dann erzeuge die Sparte 750 Mio. € Umsatz und 20% Ebitda-Marge. Dies sei ein attraktives Assett (Vermögenswert). Die Entscheidung eventuell etwas im nächsten Schritt zu machen, stehe aus. Es laufe die Integration. Spätestens bis / zum Kapitalmarkt am 15. Oktober werde es ein Update geben.





„Störte die Sparte Moulded Glass“ in den Übernahmegesprächen?“

Nein. Der Bereich sei bereits an Bord und die Integration im Gange gewesen.





„Sei ein IPO der Sparte möglich?“

Man sei Ergebnis offen unterwegs und werde sich dies näher ansehen, wenn die Bereiche zusammen gelegt und integriert seien. Dann falle die Entscheidung, ob Gerresheimer der bessere Eigentümer sei oder es anders weiter entwickelt werde.





„Sind die hohen Energiepreise in Europa im Bereich Moulded Glass eine Belastung?“

Nein bzw. generell sei dies ein Thema in der Glasbranche. Man habe die Energiepreise gehedgt und dies in diesem Jahr und für die Zukunft fortgeführt. Auch dazu seien die Investitionen erfolgt: Schmelzwannen würden effizienter, z. B. habe man 100 Mio. für eine Hybridwanne in Deutschland investiert – dort sei die Produktion nun mit Strom oder Gas möglich.





„Wann sind die Evaluierungsprozess abgeschlossen? Wie ist die Zeitspanne?“

Am 15. Oktober zum Kapitalmarkttag sei der späteste Zeitpunkt für eine aktuelle Information.





„Warum habe Rickly Sandler seine Anteile erhöht?“

Der Investor wurde als aktivistisch angesehen. Er habe Aktien und auch viele Instrumente. Es seien diesbezüglich keine besonderen Änderungen eingetreten.





„Werden Abnehmspritzen auch in China produziert?“

In China werde die Produktion für verschiedene Produkte ausgebaut (keine konkrete Antwort, gleiches unmittelbar danach zu Indien).





„Schott Pharma habe ordenliche Zahlen abgeliefert. Warum seien die von Gerresheimer schlechter?“

Jeder habe eine eigene Positionierung in anderen Märkten. Der Unterschied bei Moulded Glas und dort die Nachfrageschwäche in der Kosmetik erkläre es in großen Teilen.





„80 Mio. Euro (4% des Umsatzes, war auch zuvor mal gesagt worden) werden pro Jahr für die Erhaltung benötigt (maintenance). Es werde aber viel mehr investiert. Was erwarte man daraus?“

Aus Investitionsprojekten würden entsprechende Umsätze und Ergebnisse erwartet und diese würden zunehmend sichtbar werden. In diesem Zusammenhang erläuterte er die „Faustformel“, dass 4% des Umsatzes zum Erhalt, für Wartung und Instandsetzung, ausgegeben würden.





„Ist für Bormioli Pharma zu viel gezahlt worden?“

Der Lagerabbau der Kunden sei höher als erwartet. Unklar – vielleicht hätte dieser Punkt nachverhandelt werden können, wenn es sichtbar gewesen wäre. Aber: Die Akquisition sei enorm wichtig gewesen! Man sei damit auf dem Weg zu einem Systemlieferanten (verwies Folie S. 16), biete eine Lösung insgesamt und könne dabei eine hohe Marge erzielen. Man könne nun ein qualifiziertes System mit Behälterschlussintgegrität bieten (CCI). Der strategische Nutzen sei sehr hoch.





„Bormioli: War die Werksschließung in Bad Königshofen eingeplant?“

Dies sei so nicht absehbar gewesen. Man habe zunächst versucht, das Werk zu optimieren. Dies sei nicht gelungen.