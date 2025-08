Hugo Boss steigen nach Zahlen - Baader: Effizienzgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positiv haben Anleger am Dienstag auf die Geschäftszahlen von Hugo Boss reagiert. Auf Tradegate gewannen die Aktien knapp drei Prozent auf 41,80 Euro. Im Haupthandel auf Xetra dürften sie damit aber in der Spanne der vergangenen Wochen bleiben. Diese reicht von gut 40 Euro bis zu etwa 43 Euro. Puma-Aktien traten derweil auf der Stelle.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank attestierte dem Modekonzern in einer ersten Einschätzung solide Quartalszahlen. Der operative Gewinn habe von einem sehr niedrigen Basiseffekt aus dem Vorjahr profitiert. Weitere Effizienzgewinne in der Beschaffung hätten die Profitabilität gestützt gegen allgemeinen Gegenwind in der Branche./bek/mis