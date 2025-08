RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Analyst Sebastian Kuenne attestierte dem Großküchenausrüster in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Er lobte eine anhaltend starke Margenentwicklung mit ermutigenden Wachstumstrends in den meisten Endmärkten. Die Margenprognose sei aber aufgrund der Unsicherheit rund um die US-Zölle leicht gesenkt worden./rob/tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 01:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 01:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 681,5EUR auf Tradegate (05. August 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A