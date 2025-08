JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris ach Juli-Daten zum E-Rezept und App-Nutzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Die beiden Versandapotheken DocMorris und Redcare hätten im Monatsvergleich starke Zuwächse verzeichnet, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies vor allem auf verstärktes Marketing zurück, insbesondere angesichts des jüngsten Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Gewährung von Boni oder Gutscheinen beim Einlösen eines E-Rezepts. Mit Blick auf DocMorris' bestätigtes Umsatzziel beim E-Rezept bleibe der Markt aber skeptisch, schrieb er mit Blick auf die am 19. August anstehenden Halbjahreszahlen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 12:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 8,63EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m