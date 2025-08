TKMS vor IPO: Rekord-Auftragsbestand – aber dieser 10-Milliarden-Deal ist futsch

Thyssenkrupp will seine Marinesparte TKMS an die Börse bringen und erhält dafür Rückendeckung aus Berlin. In einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme betonte Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm, die Bundesregierung habe die Pläne "vollständig verstanden und unterstützt". Vorstand und Aufsichtsrat seien sich der sicherheitspolitischen Bedeutung von TKMS bewusst und hätten sich deshalb "im intensiven Austausch mit den zuständigen staatlichen Stellen" befunden.

Konzernchef Miguel Lopez warb wenige Tage vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 8. August für die Abspaltung. Aktionäre sollen zunächst 49 Prozent einer neuen TKMS-Holding erhalten, während die Thyssenkrupp AG 51 Prozent behält. "Für Sie als Investoren bedeutet das: Kontinuität, Transparenz und ein hohes Maß an Planungssicherheit", erklärte Lopez in seinen vorbereiteten Ausführungen. Der Auftragsbestand von TKMS sei seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres um mehr als 50 Prozent auf über 18 Milliarden Euro angewachsen. Diese Projekte böten über Jahre hinweg verlässliche Zahlungsströme und ein starkes Fundament für weiteres profitables Wachstum.