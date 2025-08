Devisen Euro bleibt deutlich über 1,15 US-Dollar - US-Zinspolitik im Fokus Nach der Erholung des Euro im Vergleich zum US-Dollar seit Ende vergangener Woche hat sich die Gemeinschaftswährung auch am Dienstag gut gehalten. Am Morgen mussten für einen Euro 1,1549 Dollar gezahlt werden und damit nur etwas weniger als am …