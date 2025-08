Chance von 75,66 Prozent p.a.!

Der vor gut einer Woche eingeleitete Rückgang der Airbus-Aktien wurde am gestrigen Handelstag auch durch eine positive Einschätzung eines Analysten des Investmenthauses Jefferies gestoppt. In Anbetracht der Schwierigkeiten, mit denen der Mitbewerber Boeing konfrontiert ist, erscheint Airbus derzeit als der bevorzugte Anbieter im Bereich der zivilen Luftfahrt. Die Produktion nimmt zu, bleibt jedoch aufgrund der Knappheit bei den Triebwerken unter dem möglichen Maximum. Die Rüstungssparte von Airbus könnte im Kontext zunehmender geopolitischer Spannungen ebenfalls zu den Profiteuren zählen. Hier könnte die Expertise zu Aufträgen für fortgeschrittene Drohnen führen. Mit dem Vorteil in der Zivilluftfahrt und den steigenden Rüstungsausgaben der NATO-Mitgliedern ist Airbus gut aufgestellt.

Der Aktienkurs von Airbus unterliegt seit März 2009 einer Aufwärtssequenz, die als sehr volatil bezeichnet werden kann. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgten Mitte Februar 2020 für einen drastischen Kurseinbruch. Ab diesem Tief bei 47,70 Euro am 18. März 2020 erholte sich der Kurs jedoch vergleichsweise schnell. Faktoren für den finalen Kursanstieg sind starke Zahlen zum ersten Quartal und die Bildung einer Verteidigungspartnerschaft. Die neue Partnerschaft mit Kratos Defense zur Lieferung von Kampfdrohnen an Deutschland stärkt Airbus' Position im Verteidigungssektor. Charttechnisch scheiterte der Aktienkurs zum wiederholten Mal am Widerstandsbereich bei 172,82 Euro. Beim letzten Aufwärtsimpuls wurden die 172,82 Euro überwunden und am 18. Juli 2025 das Allzeithoch bei 186,94 Euro markiert. Der jüngste Kursabschwung hat den Titel wieder unter die gewichtige Unterstützungsmarke bei 172,82 gedrückt. Das erwartete KGV 2025 liegt mit dem aktuellen Wert von 26,01 für einen Industriebetrieb eher an der oberen Grenze und ist der guten Marktposition geschuldet. Dennoch kann ein so hoher Wert beim geringsten Zweifel der Marktteilnehmer zu ausgedehnten Kursrückgängen führen. Bleibt aber die Volatilität auf dem jetzigen Level, könnte der Kurs in den kommenden 10,5 Wochen oberhalb der Unterstützung bei 152,54 Euro bleiben.

Airbus SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Airbus SE (FA1T23), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.10.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 150,00 Euro auf der Unterseite und 250,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 4. August 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,67 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 75,66 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 152,54 Euro fällt oder über den Widerstand bei 246,10 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Airbus SE (Stand: 04.08.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FA1T23 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,27 / 8,67 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 150,00 Euro Basiswert: Airbus SE obere KO-Schwelle: 250,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 172,30 Euro Laufzeit: 17.10.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 75,66 % p.a. Quelle: Société Générale

