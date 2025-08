Narwal präsentiert visionäre Tiefenreinigungstechnologie auf der IFA 2025

BERLIN, 5. August 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich intelligente Bodenpflege und eine der fünf größten Staubsauger-Marken weltweit, freut sich, seine Teilnahme an der IFA 2025 bekannt zu geben, die vom 5. bis 9. September auf der Messe Berlin stattfindet. Narwal wird diese Jahr auf der Ausstellung nutzen, um seine weiterentwickelte Produktphilosophie vorzustellen und den nächsten Schritt auf seiner Mission zu präsentieren, tiefgreifende, intelligente Reinigung mühelos zu gestalten.

Am 4. September wird Narwal eine exklusive Veranstaltung im Rahmen der IFA Next ausrichten. Einzelheiten werden bis zum Event geheim gehalten, doch die Präsentation wird einen bedeutenden Meilenstein für die Marke markieren – nicht nur als Vorstellung des bisher fortschrittlichsten Roboterstaubsaugers von Narwal, sondern auch als Hinweis auf die Expansion des Unternehmens über Roboter hinaus hin zu einem umfassenderen Ökosystem von Bodenpflege-Werkzeugen.

Während der gesamten Ausstellung lädt Narwal die Besucher ein, den Stand 119 in Halle 9 zu besuchen, wo sie in die Vision der Marke eintauchen können. Das Erlebnis bietet mehr als einen Blick auf neue Hardware – es ist die Gelegenheit, Narwals Ingenieurkunst zu verstehen: von adaptiver Intelligenz und ergonomischem Design bis hin zur Präzision der Wisch- und Saugtechnologien. Hier wird sich die Designphilosophie hinter Flow leise offenbaren – in durchdachten Linien, spurgeführten Bewegungen und nahtloser Integration – und die Besucher dazu einladen, zu sehen, wie Narwal Reinigung als Teil des täglichen Lebens neu definiert.

Auf der IFA 2025 lädt Narwal die Teilnehmer ein, über die Oberfläche hinauszugehen und nicht nur zu erleben, was neu ist, sondern auch, was als Nächstes kommt.

Über Narwal

Narwal hat sich der Entwicklung innovativer Produkte verschrieben, die das tägliche Leben transformieren. Unser Produktsortiment richtet sich an gängige Herausforderungen und legt dabei einen besonderen Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer, die durch umfangreiche Forschung und Entwicklung ermittelt werden. Dieses Engagement hat bahnbrechende Innovationen wie den Auto-Waschmopp, die AI-unterstützte DirtSense-Technologie und das Zero-Tangle-System hervorgebracht.

Wir legen größten Wert auf jedes Detail, um sicherzustellen, dass unsere Produkte sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Unser Ziel ist es, Design und Leistung zu vereinen, um das tägliche Leben zu verbessern.

Als eine der fünf größten Staubsauger-Marken weltweit betreut Narwal mehr als 4 Millionen Haushalte in 30 Ländern, darunter Europa, Nordamerika, Südkorea und Australien.

