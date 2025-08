Milliardenschwere Rüstungsaufträge lassen diese Atom-Aktie steil gehen!

Kernenergie wird von Investoren als zunehmend wichtiger Baustein, dem rasant wachsenden Energiebedarf gerecht zu werden, verstanden. Stellvertretend hierfür stehen die rasanten Kursanstiege von SMR-Startups wie NuScale (Zahlen am Do.abend) und Oklo .

Doch auch die Anteile von BWX Technologies haben sich in den vergangenen 12 Monaten mit einem Plus von 67,3 Prozent deutlich verteuert. Auch Starinvestorin Cathie Wood ist hier inzwischen mit einer kleinen Position am Start.

Im Unterschied zu spekulativen Highflyern bietet das traditionsreiche, aus einem Dampfdruckkesselhersteller hervorgegangene Unternehmen ein bereits bestehendes Geschäft – und vor allem milliardenschwere Aufträge. Neben Teilen für zivile Kernreaktoren stellt der Konzern auch Reaktoren für Flugzeugträger und U-Boote her. Das sorgte jetzt für einen neuen Wartungsauftrag.

Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich übertroffen

Die Geschäfte im abgelaufenen Quartal entwickelten sich mit einem Plus von 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zufriedenstellend. Das Umsatzergebnis von 764,0 Millionen US-Dollar übertraf die Erwartungen um 52,3 Millionen US-Dollar und damit deutlich.

Auch beim Gewinn schnitt BWX Technologies deutlich besser ab als gedacht. Der bereinigte Gewinn von 1,02 US-Dollar pro Aktie lag um 23 Cent über den Erwartungen der Analystinnen und Analysten. Das stellt gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr eine Verbesserung um 20 Cent dar.

Zivilsparte wächst kräftig, für den Gewinn sorgt die US-Regierung

Für einen Umsatzanstieg von 24 Prozent auf 176,1 Millionen US-Dollar sorgten Bauteile für zivile Reaktoren, während das Regierungsgeschäft um 9 Prozent auf 589,0 Millionen US-Dollar wuchs.

Das deutlich margenstärkere Regierungsgeschäft steuerte dafür mit einem Anstieg von 18 Prozent auf 109,4 Millionen US-Dollar den Löwenanteil beim Gewinnwachstum bei, während das Zivilgeschäft einen Rückgang von 16,6 auf 6,9 Millionen US-Dollar erlebte.

Insgesamt erzielte BWX Technologies einen Nachsteuergewinn (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) in Höhe von 78,5 Millionen US-Dollar – ein Plus von 7 Prozent. Unter Berücksichtigung von Bereinigungen konnte der Gewinn sogar um 24 Prozent auf 93,2 Millionen US-Dollar gesteigert werden.

Prognose angehoben, milliardenschwerer Marineauftrag beflügelt

Seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen angehoben. Die Umsatzprognose liegt nun um 100 Millionen US-Dollar höher und sieht ein Ergebnis von bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar vor. Das bereinigte EBITDA soll 565,0 bis 575,0 Millionen US-Dollar betragen, woraus ein Gewinn von 3,65 bis 3,75 US-Dollar pro Aktie erzielt werden soll. Das stellt eine deutliche Anhebung gegenüber der bisherigen Schätzung von 3,40 bis 3,55 US-Dollar dar.

Ursache für die gestiegene Zuversicht des Managements um CEO Rex Geveden ist der hohe Auftragsbestand mit Buchungen über 6 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal), sowie einem 2,6 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag der US-Marine über die Lieferung von Reaktorbauteilen zu Warungszwecken über eine Laufzeit von 8 Jahren.

Aktie erreicht im außerbörslichen Handel neue Allzeithochs, ...

Das starke Abschneiden im abgelaufenen Quartal sowie die finanzielle Planbarkeit durch den hohen Auftragsbestand haben Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse in Verzückung gesetzt. Die Anteile verteuerten sich deutlich zweistellig.

Dieses Plus konnten sie in der Vorbörse am Dienstag mit Zugewinnen von 11,2 Prozent und einem neuen Allzeithoch jenseits der Marke von 170,00 US-Dollar behaupten. Damit liegt aus technischer Perspektive ein Kaufsignal vor.

Fazit: ... aber die Bewertung ist inzwischen vollständig ausgereizt

Fundamental wird die Luft allerdings zunehmend dünner, denn selbst auf Basis der angehobenen, unternehmenseigenen Schätzung ist die Aktie für 2025 bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46.8 bewertet (Berechnungsgrundlage: Vorbörslicher Kurs von 173,00 US-Dollar). Das liegt um fast das Doppelte über dem mehrjährigen Bewertungsdurchschnitt von 23,9.

Bei anderen Bewertungskennziffern, selbst wachstumsbezogenen wie dem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis, zeigt sich ein ähnliches Bild. Das deutet auf eine strukturelle Überbewertung der Anteile und die Gefahr einer Bewertungskorrektur hin. Das mittlere Kursziel der Analystinnen und Analysten von 148,30 US-Dollar wurde inzwischen übertroffen. Ein Einstieg ist auf dem gegenwärtigen Kurs- und Bewertungsniveau daher nicht mehr zu empfehlen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die BWX Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,94 % und einem Kurs von 151,0EUR auf Tradegate (05. August 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.