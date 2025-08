Wie Contract Lifecycle Management aus Vertragsabsätzen Geschäftsumsätze macht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Eine neue BearingPoint-Studie beleuchtet das

Vertragsmanagement als unternehmerische und administrative Notwendigkeit in

einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft und Verwaltung.

Unternehmensverantwortliche sind demnach in der Pflicht, Agilität, Transparenz

und Handlungsfähigkeit jenseits von Dokumentenablage sicherzustellen.

Technologische Potenziale bleiben vielerorts ungenutzt.



Mit einer soeben veröffentlichten Studie kann die Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigen, dass Contract Lifecycle Management

(CLM) das Potenzial bietet, weit über Compliance-Gewährleistung hinauszuwirken.

Die Untersuchung, die auf einer branchenübergreifenden Umfrage basiert,

beleuchtet anhand spezifischer Personas den aktuellen Status quo. Es werden

zudem Potenziale identifiziert und Handlungsempfehlungen für zukunftsfähiges

Vertragsmanagement aufgezeigt.







Lifecycle Management zum entscheidenden Kompass für unternehmerisches Handeln.

Contract Lifecycle Management ist keine Technikfrage. Es ist eine Führungsfrage.

Und Führung heißt: Verantwortung übernehmen - für Prozesse, für Ergebnisse, für

die Gesellschaft. Für die öffentliche Hand ist modernes Vertragsmanagement kein

Nice-to-have - es ist der Schlüssel zu rechtssicherer Beschaffung, effizientem

Mitteleinsatz und bürgernaher Verwaltung", so Ammar Jamal, Partner bei

BearingPoint und Co-Autor der Studie.



CLM: Steuerungsinstrument für Effizienz und rechtssichere Beschaffung



Wie aus drei Buchstaben tausend Möglichkeiten für Compliance-Befolgung,

Organisationsentwicklung und Unternehmenserfolg werden? Unternehmen und

Organisationen tun gut daran, so die Analyse, Verträge zu zentralen

Informationsquellen und Schlüsselfaktoren einer bereichsübergreifenden

Zusammenarbeit zu machen. Ein ganzheitliches Management bietet, das zeigen die

Befragungen im Rahmen der Studie, gleich mehrere Vorteile:



- Monitoring von Produktionskosten,

- Pflege belastbarer und nachhaltiger Lieferantenbeziehungen,

- Aufdeckung von Risiken bei der Vertragserfüllung,

- Effizienz und rechtssichere Beschaffung.



Damit diese Vorteile wirksam werden, ist laut Studie die umfassende Transparenz

bestehender Prozesse mitsamt Dokumentation, Analyse und Standardisierung eine

Grundvoraussetzung. Beim aktuellen Umgang mit dem Thema geben überhaupt nur 25,7

Prozent der Befragten an, ein IT-System für CLM zu nutzen. Ganze 74,3 Prozent

verzichten auf entsprechende Tools. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





"In Zeiten regulatorischer Unruhe und wachsender Komplexität wird ContractLifecycle Management zum entscheidenden Kompass für unternehmerisches Handeln.Contract Lifecycle Management ist keine Technikfrage. Es ist eine Führungsfrage.Und Führung heißt: Verantwortung übernehmen - für Prozesse, für Ergebnisse, fürdie Gesellschaft. Für die öffentliche Hand ist modernes Vertragsmanagement keinNice-to-have - es ist der Schlüssel zu rechtssicherer Beschaffung, effizientemMitteleinsatz und bürgernaher Verwaltung", so Ammar Jamal, Partner beiBearingPoint und Co-Autor der Studie.CLM: Steuerungsinstrument für Effizienz und rechtssichere BeschaffungWie aus drei Buchstaben tausend Möglichkeiten für Compliance-Befolgung,Organisationsentwicklung und Unternehmenserfolg werden? Unternehmen undOrganisationen tun gut daran, so die Analyse, Verträge zu zentralenInformationsquellen und Schlüsselfaktoren einer bereichsübergreifendenZusammenarbeit zu machen. Ein ganzheitliches Management bietet, das zeigen dieBefragungen im Rahmen der Studie, gleich mehrere Vorteile:- Monitoring von Produktionskosten,- Pflege belastbarer und nachhaltiger Lieferantenbeziehungen,- Aufdeckung von Risiken bei der Vertragserfüllung,- Effizienz und rechtssichere Beschaffung.Damit diese Vorteile wirksam werden, ist laut Studie die umfassende Transparenzbestehender Prozesse mitsamt Dokumentation, Analyse und Standardisierung eineGrundvoraussetzung. Beim aktuellen Umgang mit dem Thema geben überhaupt nur 25,7Prozent der Befragten an, ein IT-System für CLM zu nutzen. Ganze 74,3 Prozentverzichten auf entsprechende Tools.