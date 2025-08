DHL Group Aktie explodiert - 05.08.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die DHL Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +8,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DHL Group Aktie damit um -2,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,09 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

DHL Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,85 % 1 Monat +2,17 % 3 Monate +8,43 % 1 Jahr +6,51 %

Informationen zur DHL Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,39 Mrd.EUR wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analystin Alexia Dogani verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Kostenkontrolle als Grund, …

Die Aktien der DHL Group haben am Dienstag im vorbörslichen Handel positiv auf die Zahlen des Logistikkonzerns reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag um 1,7 Prozent auf 39,82 Euro. DHL …

Die zum Wochenbeginn eingesetzte Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. An der Wall Street legten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zu und liefern damit positive Vorgaben. Mit größeren …

DHL Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.