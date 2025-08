UBS senkt Novo Nordisk auf 'Neutral' und Ziel auf 340 Kronen

Könnte es sein, dass viele Einzeller / Einzeiler unterwegs sind ? Was bringt es denn, diese sinnlose Kommentare ohne Inhalt wie Social Media wie Tik Tok.

Mir sind aufgefallen, dass:





<li data-list="bullet"> Einige Leute posten, zu welchen Preisen sie NN gekauft haben. Das interessiert keinem<li data-list="bullet"> Charts zur Verfügung zu stellen ist zwar nett, aber alle haben den Zugang zu technische "Analyse", die nichts taugt. Zumindestens kannst Du Interpretation beifügen

-Das sind zu viele Informationen, die ehe schon bekannt sind. lesen die Teilnehmer in diesem Forum nichts?

- Hier kommen Leute mit Kurs Ziel ohne Begründung, Belege. ich kann ein Beispiel geben, dass NN um 65 € wert ist und zwar MINDESTENS .





Und ich habe Euch versprochen, dass am Freitag spätestens am Monatge NN nach oben geht ( nachweis, sie mein Beitrag vor 3 Tagen) und ich bin mit FA7DCN zu 0,73 € mit 10 000 Euro in Wert von 50 000 € dabei.





Fairer Wert:

Annahme:

DKK zu Euro = 7,46 per 31.7. 2025

Der Gewinn pro Aktie im letzten Berichtszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 lag bei ca. 3 Euro .

Als Prognose-Zeitraum wähle ich 5 Jahre.

Wächst der Gewinn pro Aktie (EPS) um 10% jährlich ( Statt 10% bis 15%) , erhalten wir:

EPS (2029) = 3 * 1,1^5 = 4,752 Euro

Als faires KGV in 5 Jahren sehe nehme ich 19 an. ( normalisiertes KGV, siehe mein Beitrag von gestern)

Daraus ergibt sich:

Fairer Preis (2029) = 4,752* 19 = 90,3 €

Um den heutigen fairen Wert zu ermitteln, müssen wir den zukünftigen fairen Wert um unsere Renditeforderung abzinsen.

Ich fordere 12% Rendite pro Jahr, Das entspricht die normale Aktienrendite, wenn NN weniger als 12% macht kann ich ja ETF MSCI World kaufen. Damit erhalten wir:





Fairer Preis (heute) = 90,3 / 1,12^5 = 58,5 €





Der aktuelle Kurs liegt bei 43 € (per 31.7. )

Was kommt mit anderen Werten heraus?

12% EPS-Wachstum ergibt 64,8 € . Ich könnte kaufen.

Welches EPS-Wachstum erwartet an (NN)?

Novo Nordisk rechnet mit 10-16%% für 2025.

Analysten von JPM rechnet mit 16% in 2025, 23% in 2026, 10% in 2027.

Novo Nordisks Top-3-Medikamente sind bis 2032 patentgeschützt.

In 2027 wird Novo Nordisk voraussichtlich CagriSema auf den Markt bringen (was in den letzten Studien unter den angekündigten Zielen zurückgeblieben ist, siehe mein Beitrag von gestern.

Der Markt rechnet mit 22% jährlichem Marktwachstum 2025-2030 bei Adipositas-Behandlung, und das bezieht sich auf den Umsatz, während die Gewinne (je Aktie) der Pharmaunternehmen üblicherweise stärker steigen als die Umsätze. Der Hinweis NN hat auch stabile CF durch Diabetes- Medikamente.

Hier die realistische Schätzung für Novo Nordisks EPS-Wachstum, bei der man eher pessimistisch sein sollte (Konkurrenz durch Eli Lylli z.B.):

15% in 2025

14% in 2026

10% in 2027-2029

Dabei berücksichtige ich, dass die Verschreibungen bei Ozempic und Wegovy in den letzten Wochen gerüchteweise hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, und Novo Nordisk hat den Ausblick Ausblick auf 10-16% Gewinnwachstum in 2025 nach unten korrigiert.

Nur der Hinweis. Novo Nordisk steigerte Gewinne, Dividenden und Aktienkurs seit 40 Jahren um 20% pro Jahr.





Mit den vorliegenden Werten kommen wir auf 5,2 € Gewinn je Aktie in 2029, und einen heutigen fairen Preis von 65 € nach meiner Berechnung.

Da der aktuelle Kurs bei 43 € liegt, wäre Novo Nordisk aktuell ein Kauf. Mit Mindestens 50% Kurspotential. Der durchschnittliche Analystenschätzugen liegen bei 100 € Und ich habe sehr konservativ gerechnet und EPS- Korrektur von Mittwoch mitberücksichtigt. Das sollte Novo Nordisk problemlos schaffen, da der Markt mit mindestens mit 10% wächst.

Ich hätte NN vor einem Jahr ( 130 €) nicht gekauft. Vor drei Monaten (60€) schwach geworden, da man ja EPS-Wachstum von 16 bis 24% gerechnet hat. Und nun greife ich zu.