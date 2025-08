Infineon legt zu: Gehebelte Renditechancen mit (Turbo)-Calls

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) konnte sich nach ihrem Tief vom 7.4.25 bei 23,17 Euro wieder sehr rasch erholen. Bis zum 21.7.25 konnte sich die Aktie auf bis zu 38,71 Euro steigern und näherte sich damit rasch ihrem Jahreshoch bei 39,43 Euro vom 20.2.25 an. Danach gab die Aktie im nachgebenden Umfeld bis zum 1.8.25 auf bis zu 33,83 Euro nach. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal startete die Infineon-Aktie mit einem kräftigen Plus bei 35 Euro in den frühen Handel des 5.8.25.

Da sich der Umsatztrend des Chipherstellers wie erwartet entwickelt habe und die Segmentergebnis-Marge besser als erwartete ausgefallen sei, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 45 Euro ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest bald wieder auf 38,71 Euro zulegen kann.