Margenüberraschung bei Infineon: 25-Prozent-Rallye voraus?

Jochen Hanebeck, CEO von Infineon, erklärte am Dienstag, dass die im Mai veröffentlichte Prognose, nach der Zölle einen Umsatzrückgang von 10 Prozent im vierten Quartal verursachen würden, zu pessimistisch war. "Die Auswirkungen im Quartal bis September werden weniger stark ausfallen als erwartet", sagte der Infineon-Chef im Rahmen des Earnings-Calls.

Besonders stark lief es in den Sparte für Grüne Energien sowie Power & Sensor Systems, einem Geschäftsbereich, der sich mit Halbleiterkomponenten für effizientes Energiemanagement und Hochfrequenzanwendungen befasst. Angetrieben von den beiden Geschäftsbereichen konnte Infineon seine Marge von 16,7 Prozent auf 18 Prozent steigern.

Dennoch wird ein leichter Umsatzrückgang auf etwa 14,6 Milliarden Euro erwartet, auch bedingt durch den schwachen US-Dollar und US-Zölle. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um drei Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Im fortgeführten Geschäft konnte Infineon den Gewinn um 27 Prozent auf 292 Millionen Euro steigern.

"Wir sind der Ansicht, dass die starken Margen ein wichtiger Pluspunkt im Vergleich zu anderen Unternehmen sind, die den meisten Gegenwind auf der Margenseite erfahren", so UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies, der weiter zum Kauf der Aktie rät mit einem Kursziel von 44 Euro, 25 Prozent über dem aktuellen Kurs.

"Angesichts der nachlassenden Zoll-Unsicherheit bleiben wir positiv für die konjunkturellen und strukturellen Wachstumsaussichten und die weitere Erholung der Margen", schreibt Jefferies-Analyst Janardan Menon, der ebenfalls zum Kauf rät mit einem Kursziel von 45 Euro.

Etwas zurückhaltender bleibt DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp, der ein Halten-Rating für die Aktie hat mit einem Fair Value von 34 Euro. Am Dienstag gehört die Aktie mit einem Plus von über 4 Prozent zu den Gewinnern im DAX. Seit Jahresanfang hat die Aktie rund 11 Prozent zulegen können.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 35,54EUR auf Tradegate (05. August 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.





