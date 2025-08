BIRKENSTOCK ERÖFFNET STORE IM MAILÄNDER VIERTEL BRERA, WO KÜNSTLER, INTELLEKTUELLE UND PIONIERE ZU HAUSE SIND

LINZ AM RHEIN, Deutschland und MAILAND, 5. August 2025 /PRNewswire/ -- Mit der Eröffnung seines ersten Stores in Mailand am 31. Juli 2025 unterstreicht BIRKENSTOCK einmal mehr sein Bekenntnis zu einem holistischen Markenerlebnis in den bedeutendsten Kulturhauptstädten der Welt. Der dritte BIRKENSTOCK Store in Italien ist zugleich der 42. in Europa. Das dynamische Stadtviertel Brera bietet die perfekte Kulisse für diesen nächsten Meilenstein in der internationalen Retail-Expansion der Marke.

DER PERFEKTE STANDORT: MAILANDS KÜNSTLERVIERTEL

Das Künstlerviertel Brera zählt mit Abstand zu den lebhaftesten und kreativsten Stadtteilen Mailands. Das organisch gewachsene Stadtbild und die lange kulturelle Geschichte ziehen noch heute Designer, Modeliebhaber, Künstler und Unternehmer aus aller Welt an. Kulturelle Institutionen wie die berühmte Accademia di Belle Arti di Brera und die bekannte Pinacoteca di Brera zeugen von der einzigartigen kulturellen und kunsthistorischen Bedeutung des Viertels. An diesem neuen Standort will BIRKENSTOCK den persönlichen Dialog mit gleichgesinnten Markenfans und Neukunden fördern. Der neue Store befindet sich in einem prachtvollen Gebäude im toskanischen Baustil mit Flachdach, pastellfarbener Fassade und Fensterläden aus Holz an einer der belebtesten Kreuzungen der Stadt zwischen Corso Garibaldi, Via Mercato, Via Pontaccio und Via Tivoli. Mehr als zwei Jahrhunderte lang waren hier verschiedene namhafte Restaurants beherbergt.

EIN ORT VON QUALITÄT, INTERAKTION UND ERLEBNIS

Auf einer Fläche von 120 m2 und zwei Etagen können Store-Besucher verschiedene Produkte aus einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment ausprobieren und erleben, darunter geschlossene Schuhe, Berufsschuhe, die exklusive 1774-Kollektion und die Care Essentials Fußpflege-Produkte. Eingebettet ist dieses Angebot in die BIRKENSTOCK Kernkollektion mit zeitlosen Sandalen- und Clog-Klassikern wie dem BOSTON, ARIZONA und MADRID sowie verschiedenen saisonalen Highlights.