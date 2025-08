Eutelsat im Umbruch: 84 Prozent LEO-Wachstum – trotz Milliardenverlust

Treiber waren vor allem die Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn (LEO), deren Erlöse im Jahresvergleich um 84 Prozent auf 187 Millionen Euro zulegten. Damit macht das LEO-Segment inzwischen rund 15 Prozent des Jahresumsatzes aus und soll im kommenden Jahr um weitere 50 Prozent wachsen. Wichtig war zudem die steigende Nachfrage nach Regierungsdiensten: Die Bundesregierung finanziert seit rund einem Jahr den Ukraine-Zugang zum Eutelsat-Netzwerk, während auch andere Staaten ihre Bestellungen ausweiteten.

Trotz dieser Fortschritte wies das Unternehmen einen Verlust von 1,08 Milliarden Euro aus, nach 309,9 Millionen im Vorjahr. Hauptgrund waren Wertminderungen im traditionellen GEO-Geschäft (geostationäre Satelliten), das weiter unter russischen Sanktionen leidet.

Eutelsat befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch: Nach der Ernennung von Éric Labaye zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden sowie frischen Kapitalzuflüssen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro durch den französischen Staat, Großbritannien und weitere Ankerinvestoren will der Konzern seine Position im globalen Satellitenmarkt stärken. Labaye, zuvor Präsident der École Polytechnique, gilt als erfahrener Stratege für die nächste Wachstumsphase.

Für 2025/26 erwartet Eutelsat stabile Umsätze auf dem Niveau des Vorjahres, jedoch mit leicht rückläufiger EBITDA-Marge. Der Konzern setzt weiter auf sein wachsendes LEO-Geschäft, um den Rückgang im GEO-Segment zu kompensieren, und baut parallel seine OneWeb-Konstellation mit über 600 Satelliten aus.

Nach den Zahlen steigt die Eutelsat-Aktie über 4 Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 35 Prozent an Wert dazugewonnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eutelsat Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 3,075EUR auf Tradegate (05. August 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.





Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!