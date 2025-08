Siedlungs- und Verkehrsfläche wächst jeden Tag um 51 Hektar

WIESBADEN (ots) -



- 14,6 % der Gesamtfläche Deutschlands sind Siedlungs- und Verkehrsflächen

- Revidierte Ergebnisse für 2020 bis 2022 verfügbar



Die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland ist im vierjährigen Mittel der

Jahre 2020 bis 2023 durchschnittlich um 51 Hektar pro Tag gewachsen. Dies zeigen

die aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zum

Nachhaltigkeitsindikator "Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche". Insgesamt

nahm der tägliche Anstieg im Mittel der Jahre 2020 bis 2023 gegenüber dem

vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre um rund 2 Hektar zu (49 Hektar pro Tag in

den Jahren 2019 bis 2022). Ziel der Bundesregierung in der deutschen

Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den durchschnittlichen täglichen Anstieg bis

zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar zu begrenzen. Bis 2050 wird eine

Flächenkreislaufwirtschaft angestrebt. Das heißt, es sollen dann netto keine

weiteren Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke beansprucht werden.







gleichgesetzt werden, da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält.

Dazu zählen beispielsweise alle den Gebäuden unmittelbar zugehörigen Flächen wie

Haus- und Vorgärten oder Campingplätze. Auch Grünanlagen, Spielplätze und

Friedhöfe zählen zur Siedlungs- und Verkehrsfläche.



Flächen für Wohnbau, Industrie und Gewerbe wachsen langsamer



Innerhalb der Siedlungsfläche zeigte sich 2023 ein verändertes Bild im Vergleich

zu den Vorjahren: Die Flächen für Wohnbau, Industrie und Gewerbe sowie

öffentliche Einrichtungen wuchsen 2023 um 35 Hektar pro Tag. Teil der Industrie-

und Gewerbeflächen sind auch Flächen für den Ausbau der erneuerbaren Energien.

Besonders deutlich war die Zunahme der Flächen für

Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Bayern um 17,2 % im Jahr 2023. Insgesamt war

die Zunahme der Flächen für Wohnbau, Industrie und Gewerbe sowie öffentliche

Einrichtungen im Jahr 2023 jedoch aufgrund der abnehmenden Bautätigkeit im

Innen- und Außenbereich von Gemeinden und Städten schwächer als in den beiden

Vorjahren. 2022 hatte die Zunahme dieser Flächen 37 Hektar pro Tag betragen,

2021 waren es 39 Hektar pro Tag und 2020 noch täglich 40 Hektar. Ursächlich

hierfür waren insbesondere Rückgänge der Flächen für Industrie und Gewerbe in

Brandenburg (-7,1 %) und Thüringen (-6,7 %).



Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen nahmen 2023 gegenüber

dem Vorjahr deutlich zu, nämlich um 17 Hektar pro Tag (2022: 12 Hektar pro Tag).

Besonders stark nahmen die Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen in Brandenburg

mit +14,8 % zu. Grund hierfür ist die Rückführung von Bauerwartungsflächen zu Seite 1 von 3 Seite 2 ►





