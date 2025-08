WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind wieder mehr Flächen für Siedlungen und Verkehr verbraucht worden. Rechnerisch vergrößerte sich ihre Fläche in den Jahren zwischen 2020 und 2023 jeden Tag um 51 Hektar oder gut 70 Fußballplätze, wie das Statistische Bundesamt berichtet. In dem davorliegenden Zeitraum (2019-2022) waren es zwei Hektar weniger. Noch zu Beginn des Jahrtausends wuchsen die Siedlungs- und Verkehrsflächen um täglich bis zu 128 Hektar.

Ziel ist eine Flächenkreislaufwirtschaft