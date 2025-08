deepsearch setzt neue Maßstäbe für die sichere Kundenservice-Automatisierung regulierter Branchen

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Fokus auf DSGVO und EU AI Act: deepassist connect macht komplexe

Serviceprozesse kontrolliert automatisierbar





Das Wiener KI-Unternehmen deepsearch bringt mit deepassist connect einePlattform auf den Markt, die KI-gestützte Prozessautomatisierung mit zentralerSteuerung über alle Kundenservicekanäle hinweg verbindet. "Wir schließen damiteine zentrale Lücke für Unternehmen, die auf höchste Standards bei KI-Sicherheitund Datenverarbeitung angewiesen sind - etwa in der Versicherungs-, Versorgungs-und Finanzbranche sowie der Wohnungswirtschaft", sagt Roland Fleischhacker, CEOvon deepsearch. " deepassist connect ermöglicht die flexible Automatisierungkomplexer Serviceprozesse - nachvollziehbar gesteuert von unserer Explainable AI(XAI)."Technologie mit Verantwortung und maximaler KontrolleSteigende Anforderungen durch DSGVO und EU AI Act zwingen Unternehmen dazu, denEinsatz von KI im Kundenservice transparent und nachvollziehbar zu gestalten.deepassist connect gibt ihnen volle Kontrolle über Datenflüsse undAutomatisierungsentscheidungen. "Sicherheit entsteht nur, wenn die Technologietransparent ist - und genau deshalb ist es entscheidend, jederzeit eingreifenund Anpassungen vornehmen zu können", so Thomas Hahn, CTO von deepsearch. "Genaudafür haben wir deepassist connect entwickelt."Wettbewerbsfaktor Kundenservice: Klarer Vorteil durch AutomatisierungDer Druck auf den Kundenservice wächst: Neben dem steigenden Anfragevolumenerwarten Kundinnen und Kunden schnelle, präzise Antworten - rund um die Uhr undüber alle Kanäle hinweg. Getrieben von den Standards globaler Anbieter wie Amazon steigt auch für regionale Unternehmen der Anspruch, Prozesse effizienterund gleichzeitig persönlicher zu gestalten. Automatisierung wird so zumSchlüssel für nachhaltige Kundenzufriedenheit - und zur Voraussetzung, um imWettbewerb langfristig bestehen zu können.Mehr zur Deepsearch GmbH zu deepsearch (https://deepsearch.net/)Pressekontakt:Deepsearch GmbHNatalie MarklTelefon: +43 1 352 35 35E-Mail: mailto:natalie.markl@deepsearch.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/120672/6090411OTS: DEEPSEARCH GmbH