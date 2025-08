BioNxt Solutions berichtet über bevorstehende Patenterteilungen in Europa und Eurasien und stärkt damit den IP-Schutz für seine MS-Therapie mit sublingualem Cladribin

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. August 2025 / BioNxt Solutions Inc. (CSE: BNXT) (OTC Markets: BNXTF) (FWB: BXT), ein auf innovative Arzneimittelverabreichungs-Technologien spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, gibt mit großer Freude einen wichtigen Fortschritt in seinem internationalen Patent-Portfolio bekannt. Das Unternehmen hat sowohl vom Europäischen Patentamt (EPA) als auch von der Eurasischen Patentorganisation (EAPO) formelle Mitteilungen erhalten, in denen bestätigt wird, dass die Hauptansprüche der Patentanmeldung für die proprietäre sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin akzeptiert wurden. Eine vollständige Patenterteilung wird in naher Zukunft erwartet. Das Patent deckt außerdem alle Anwendungen von chemotherapeutischen Arzneimitteln in Form eines oralen Schmelzfilmsystems für die Behandlung von neurologischen Autoimmunerkrankungen ab.

Fortschritte bei der formellen Patenterteilung

Europäisches Patentamt (EPA): Das EPA hat einen Erstbescheid (Office Action) über die beabsichtigte Erteilung der wichtigsten Patentanmeldung von BioNxt ausgestellt. Diese Bestätigung bedeutet, dass alle Hauptansprüche die europäischen Anforderungen in Bezug auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit erfüllt haben. Es wurden lediglich geringfügige formelle Änderungen verlangt, die das Unternehmen bereits vorgenommen hat. Der nächste Bescheid wird in den nächsten Wochen erwartet.

Eurasische Patentorganisation (EAPO): Die EAPO, die für acht Mitgliedsländer in Osteuropa und Zentralasien zuständig ist, hat eine formelle Mitteilung herausgegeben, in der die Patentanmeldung von BioNxt ebenfalls akzeptiert wird. Geringfügige sprachliche Änderungen waren erforderlich und wurden umgehend eingereicht. Das Unternehmen rechnet in Kürze mit einer vollständigen Patenterteilung für alle Mitgliedsstaaten.

Globale Patentstrategie und Expansion

BioNxt hat bereits einen internationalen Patentantrag nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereicht, um einen koordinierten Rahmen für die Sicherung des Patentschutzes für seine sublinguale Schmelzfilm-Technologie zu Cladribin sowie für zukünftige Produkte in mehreren Schlüsselmärkten zu schaffen. Das Unternehmen ist in den wichtigsten pharmazeutischen Rechtssystemen, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien und Neuseeland, in die nationale Phase dieses Antragsverfahrens eingetreten.