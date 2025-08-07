    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVizsla Silver AktievorwärtsNachrichten zu Vizsla Silver

    5. Silberdefizit in Folge!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Ohne Silber keine Zukunft – sichern Sie sich jetzt Ihren Hebel!

    Vizsla entdeckt neue Silberziele – Aktie vor Neubewertung! Bohrprogramm, neue Ziele, Infrastruktur: Vizsla Silver beschleunigt!

    5. Silberdefizit in Folge! - Ohne Silber keine Zukunft – sichern Sie sich jetzt Ihren Hebel!

     

    - Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Vizsla Silver Corp., ein Unternehmen, mit dem die Swiss Resource Capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: Swiss Resource Capital AG · Autor(in): Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 06.08.2025, 07:00, Europe/Berlin

     

     

    Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3) hat bedeutende Fortschritte bei der Exploration seines Panuco-Silber-Gold-Projekts in Mexiko bekannt gegeben. Das Unternehmen hat kürzlich eine umfassende geophysikalische HLEM-Untersuchung abgeschlossen, die mehrere neue Zielgebiete im Umfeld der bereits bekannten Aderkorridore Copala und Napoleon identifizierte.

     

    Quelle: Vizsla Silver

     

    Diese geophysikalischen Ergebnisse werden derzeit mit vorhandenen geologischen Kartierungen, Probennahmen und metallurgischen Analysen kombiniert, um die Erweiterung der sogenannten „Project #1“-Zone sowie die Lokalisierung eines möglichen „Project #2“ vorzubereiten.

    Parallel dazu hat Vizsla mit ersten Feldarbeiten auf dem neu erworbenen Grundstück Santa Fé begonnen, das sich südlich des bestehenden Panuco-Projekts befindet.

     

    Quelle: Vizsla Silver

     

    Santa Fé war in der Vergangenheit bereits in Betrieb und verfügt über eine bestehende 350 Tonnen pro Tag fassende Verarbeitungsanlage sowie historische Untertageerschließung. Das Unternehmen sieht in Santa Fé erhebliches Potenzial für neue Entdeckungen rund um die historische Hauptader „Mother Vein“ und strebt dort eine zügige Definition von Bohrzielen an. Die Feldarbeiten umfassen derzeit geologische Kartierungen und strukturelle Analysen.

    Im weiteren Jahresverlauf plant Vizsla über 25.000 Bohrmeter im gesamten Projektgebiet durchzuführen, von denen bereits rund 8.000 Meter abgeschlossen wurden. Eine umfassende Airborne-TEM-Vermessung über mehr als 1.000 Linienkilometer soll etwa 70 % der gesamten Projektfläche abdecken und das Target-Development auf eine breitere Grundlage stellen. Ziel der laufenden Arbeiten ist es, zusätzliches hochgradiges Explorationspotenzial sowohl rund um die bestehenden Ressourcen bei Project #1 als auch im neu erschlossenen Gebiet Santa Fé zu definieren.

    Durch diese parallele Entwicklungsstrategie unterstreicht Vizsla seinen Anspruch, Panuco zu einem führenden Silber-Gold-Distrikt in Mexiko auszubauen. Die Kombination aus neuen geophysikalischen Zielgebieten, einer erweiterten Explorationspipeline und der sofort nutzbaren Infrastruktur bei Santa Fé bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Ressourcengrundlage zügig zu vergrößern und mittelfristig einen zweiten Produktionsschwerpunkt zu etablieren.

     

    Quelle: Vizsla Silver

     

    Aus Sicht von Investoren ist dies ein wichtiger Schritt in der Wertentwicklung der Aktie – insbesondere in Anbetracht der anhaltend starken Explorationsergebnisse und der strategisch günstigen Lage des Projekts im metallreichen Bundesstaat Sinaloa.

     

    Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

    Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

    Swiss Resource Capital AG

     

    Offenlegung (Art. 20 MAR / § 85 WpHG / VO (EU) 2016/958): Entgelt/Beziehung: IR-Vertrag mit dem besprochenen Unternehmen. Eigene Positionen (Herausgeber/Autor/Position): Long; Netto-Position: unter ≥ 0,5 %. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.  

    Quellen/Methodik: PR vom 29.07.2025; MD&A Q2/2025; Annahmen: Markt-Rückenwind, Geologie-Upside, De-Risking durch Genehmigungen, Produktionssteigerungen & Partnerschaften/Finanzierungen.Wesentliche Risiken: Betriebs- & Kostenrisiko, Genehmigungs-, ESG- & Standortrisiko, Preis- & FX-Risiko.

    Hinweis: Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

    Ergänzend gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

     

    Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

     

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    Swiss Resource Capital AG
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    SRC versteht sich als Dienstleister, der Sie mit aktuellen Informationen rund um den Edelmetall- und Rohstoffsektor sowie zu den jeweiligen Minengesellschaften in verständlicher Sprache versorgt. Durch die Nutzung neuer multimedialer Kanäle wie dem exklusiv entwickelten Rohstoff-TV haben Sie jederzeit und weltweit Zugriff auf umfassende Informations-Datenbanken.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Swiss Resource Capital AG
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    5. Silberdefizit in Folge! Ohne Silber keine Zukunft – sichern Sie sich jetzt Ihren Hebel! Vizsla entdeckt neue Silberziele – Aktie vor Neubewertung! Bohrprogramm, neue Ziele, Infrastruktur: Vizsla Silver beschleunigt!