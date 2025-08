Nach den herben Kursverlusten der Aktienmärkte am Freitag am gestrigen Montag eine starke Rally bei Nasdaq, Dax und Co - allerdings war das Handels-Volumen an der Wall Street nur die Hälfte dessen, was am Freitag passiert ist. Das bedeutet: diejenigen institutionellen Anleger, die am Freitag verkauft hatten, waren gestern bei der Rally eher nicht dabei! Denn an der Sachlage hat sich nichts geändert: die Sorgen um eine Rezession in den USA nehmen zu, gleichzeitig drohen neue Trump-Zölle von 100% gegen jene Länder, die Öl aus Russland kaufen (China, Indien etc.). Inzwischen preisen die Märkte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung der Fed bereits im September ein - aber noch kommen zwei Inflations-Daten aus den USA, die diese Erwartung zerschlagen könnte. Charttechnisch wird es für Nasdaq und S&P 500 nun sehr interessant..

Hinweise aus Video:



1. Dax-Setup aus Fugmann´s Trading Woche

https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

2. Dip-Käufer befeuern Aktienmärkte: Trügerische Hoffnung?

Das Video "Dax, Nasdaq: Wer traut der Gegen-Rally der Aktienmärkte?" sehen Sie hier..