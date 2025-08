Fraport steigen auf Hoch seit fast vier Jahren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalsbilanz von Fraport ist am Dienstag am Aktienmarkt gut angekommen. Die Anteilsscheine des Flughafenbetreibers stiegen als zweitgrößter Gewinner im MDax hinter Hugo Boss um 5,3 Prozent auf gut 68 Euro und erreichten den höchsten Stand seit November 2021. An der Pariser Euronext legten die Papiere von Aeroports de Paris um knapp zwei Prozent zu.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Fraport wuchs im zweiten Quartal um acht Prozent auf rund 384 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel ihrer Schätzungen mit etwas weniger gerechnet.