Wie Hanf.com und Neural Therapeutics davon profitieren möchten

Cannabidiol, besser bekannt als CBD, hat sich in den letzten Jahren von einem Nischenprodukt zu einem gefragten natürlichen Wirkstoff entwickelt. Als nicht-psychoaktiver Bestandteil der Cannabispflanze wirkt CBD entspannend, entzündungshemmend und angstlösend – jedoch ohne die berauschende Wirkung oder das Suchtpotenzial, das mit THC (Tetrahydrocannabinol) verbunden ist. Diese Eigenschaften machen CBD zu einem begehrten Inhaltsstoff in Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und therapeutischen Produkten.

CBD: Ein natürlicher Wirkstoff mit breitem Anwendungsspektrum

CBD ist einer von über 100 Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze vorkommen. Im Gegensatz zu THC verändert es nicht das Bewusstsein, sondern wirkt auf das körpereigene Endocannabinoid-System, das unter anderem eine wichtige Rolle bei Schlaf, Schmerzempfinden und dem Immunsystem spielt. Studien deuten auf ein breites Anwendungsspektrum hin – von Stressreduktion bis zur Unterstützung bei chronischen Schmerzen oder Schlafproblemen (1).

Regulierung fördert Marktwachstum

CBD ist daher in vielen Ländern legal. In der EU wird es – je nach Verwendungszweck – als „Novel Food“ oder kosmetischer Inhaltsstoff deklariert. Insbesondere in Deutschland dürfen CBD-Produkte keine medizinischen Heilversprechen machen und müssen THC-Grenzwerte einhalten.

Dank zunehmend klarer Regelungen wächst der europäische CBD-Markt rasant: Er wurde 2023 auf 347,7 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 2024 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25,8 % expandieren (2).

Um der Verbrauchernachfrage gerecht zu werden, entwickeln Unternehmen eine vielfältige Produktpalette mit Cannabidiol, darunter Lebensmittel, äußerlich anzuwendende Produkte und Getränke. Besonders hochwertige, vertrauenswürdige Marken mit zertifizierter Qualität erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Hanf.com und Neural Therapeutics: Qualitätsführer in einem wachsenden Markt