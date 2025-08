DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG fördert ...

DEG fördert Kleinunternehmen in Tansania





- Darlehen über 50 Mio. USD für Geschäftsbank CRDB

- Kredite für lokale Kleinunternehmerinnen und -unternehmer - Beiträge zu Einkommen und Perspektiven vor Ort



Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH baut ihr Engagement in Tansania aus: Sie stellt der Cooperative Rural Development Bank Plc (CRDB) ein langfristiges Darlehen in Höhe von 50 Mio. USD bereit. CRDB ist heute eine führende Geschäftsbank in Tansania und finanziert insbesondere Kleinunternehmen in ländlichen Gebieten. Das Kreditpaket umfasst zwei Tranchen von je 25 Mio. USD. Über eine Garantie im Rahmen des EU-Programms European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+) sind 10 Mio. USD der Finanzierung abgesichert.