Hugo Boss auf hoch seit März - Analysten loben Kosten

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte in den ersten sechs Monaten um zwei Prozent auf 142 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 82 Millionen Euro hängen, nach 75 Millionen Euro im Vorjahr. Die Zahlen fielen besser aus als von Analysten erwartet. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit einem Kurssprung auf den höchsten Stand seit fünf Monaten reagierten die Aktien von Hugo Boss auf die Zahlen des Modekonzerns. In der Spitze ging es um 8,5 Prozent auf 44,08 Euro nach oben. Auf diesem Niveau handelten die Papiere letztmals Anfang März. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 6,3 Prozent auf 43,21 Euro.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank attestierte dem Modekonzern in einer ersten Einschätzung solide Zahlen. Der operative Gewinn habe im zweiten Quartal von einem sehr niedrigen Basiseffekt aus dem Vorjahr profitiert. Weitere Effizienzgewinne in der Beschaffung hätten die Profitabilität gestützt gegen allgemeinen Gegenwind in der Branche.

Dass Hugo Boss trotz widriger Wechselkurseinflüsse die Jahresziele bekräftigt habe, dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Analystin Susy Tibaldi von der Bank UBS. Das Einzelhandelsgeschäft habe die Erwartungen erfüllt, das sei ermutigend. Das Unternehmen habe die Kosten nach wie vor gut unter Kontrolle, was sich im Ergebnis positiv niederschlage./bek/mne/zb



-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,65 % und einem Kurs von 43,44 auf Tradegate (05. August 2025, 10:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -3,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,16 %. Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Mrd.. Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von -11,87 %/+68,91 % bedeutet.