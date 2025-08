DHL dreht nach starken Gewinnen ins Minus!

Weltweit sehen sich Logistikunternehmen in diesem Jahr mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert. Steigende Handelsbarrieren, geopolitische Spannungen und komplexere Lieferketten bremsen das globale Handelswachstum. Der deutsche Branchenriese DHL hat deshalb bereits mit einem radikalen Sparkurs reagiert. In Deutschland sollen in diesem Jahr 8000 Stellen wegfallen. Das liegt auch an sinkenden Volumen im Briefgeschäft.

Nach starken Gewinnen im frühen Handel, der die DHL-Aktie mit einem Plus von 6 Prozent kurzzeitig an die DAX-Spitze beförderte, brachen die Papiere am späten Vormittag ein. Dabei waren die Quartalszahlen der Bonner eigentlich positiv aufgenommen worden. Trotz eines Rückgangs der Umsätze und zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte das Unternehmen durch strenge Kostenkontrollen ein starkes operatives Ergebnis erzielen.

Die Quartalsgewinne vor Zinsen und Steuern (EBIT) beliefen sich auf 1,43 Milliarden Euro (1,65 Milliarden US-Dollar), was die Analystenschätzungen von 1,33 Milliarden Euro deutlich übertraf. Der Umsatz ging jedoch um 3,9 Prozent auf 19,83 Milliarden Euro zurück, was unter der Prognose von 21,01 Milliarden Euro lag.

Trotz des Umsatzrückgangs bestätigte DHL seine Prognose für das Jahr 2025, mit einem operativen Gewinn von mindestens 6 Milliarden Euro. Zudem wird ein freier Cashflow von rund 3 Milliarden Euro erwartet, wobei mögliche Auswirkungen von Änderungen der Zoll- oder Handelspolitik nicht berücksichtigt wurden.

"Wir rechnen in der zweiten Jahreshälfte weiterhin mit einer hohen Volatilität in der globalen Wirtschaft", erklärte Melanie Kreis, CFO von DHL, in der Mitteilung. Besonders geopolitische Spannungen und Handelskonflikte haben die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal beeinträchtigt. „Unser Fokus auf Effizienzsteigerungen und Wachstumsmärkte zahlt sich in dieser Situation aus“, so Kreis weiter. DHL habe die Kapazitäten angepasst, um der Nachfrage gerecht zu werden, und gleichzeitig strukturelle Kostensenkungen erzielt.

"DHL zeigt aus unserer Sicht eine hohe Ergebnisresilienz in einem schwierigen Umfeld. Das breit aufgestellte Portfolio wirkt stabilisierend", schreibt DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp, der bei seinem Kaufen-Votum für die Aktie bleibt. Sein Kursziel von 52 Euro lässt noch 25 Kurspotenzial offen.

Noch zuversichtlicher ist Michael Aspinall vom Analysehaus Jefferies. Sein Kursziel liegt bei saftigen 60 Euro, ein Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent. "Der Aufschwung in Europa wird sich in allen Bereichen bemerkbar machen - im Straßengeschäft der Spediteure, bei den Express-B2B-Volumina und den HD-Truck-Märkten", so der Analyst.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 39,29EUR auf Tradegate (05. August 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.





