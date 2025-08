Figma-Aktie crasht brutal – 14 Milliarden US-Dollar Börsenwert verpufft

Die Euphorie um den Börsengang von Figma ist nach wenigen Tagen bereits deutlich abgekühlt. Am Montag stürzte die Aktie des Design-Softwareherstellers an der New Yorker Börse um 27,4 Prozent auf 88,60 US-Dollar ab und verlor damit einen Großteil der Gewinne seit ihrem fulminanten Debüt. Noch am Donnerstag hatte sich der Kurs nach dem IPO verdreifacht und am Freitag mit 142,92 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Vorsbörslich startet die Aktie am Dienstag einen Erholungsversuch.