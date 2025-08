Stimmung bei Dienstleistern verbessert sich nur moderat

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im Juli etwas weniger als erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,5 Punkte auf 51,0 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

Der Indikator für die Industrie hatte sich laut Daten vom Freitag etwas aufgehellt - auch wenn er weiter knapp unter der Wachstumsschwelle liegt. Damit verbesserte sich der Indikator für die Gesamtwirtschaft um 0,3 Punkte auf 50,9 Punkte. Hier war ein unveränderter Wert von 51 Punkte erwartet worden.

Bemerkenswert ist die unterschiedliche Entwicklung im Dienstleistungssektor in den Mitgliedsländern. In Spanien und Italien legte der Indikator zu. Besonders deutlich war der Anstieg in Spanien, wo der Einkaufsmanagerindex um mehr als drei Punkte gestiegen ist. In Deutschland war die Entwicklung weniger dynamisch, aber der Indikator drehte nach mehreren schwachen Monaten in die Wachstumszone zurück.

Der französische Dienstleistungssektor ist der einzige der großen Länder der laut den Daten weiter schrumpft. Der Abwärtstrend hat sich sogar beschleunigt. "Ein wichtiger Faktor ist der Plan der Regierung für umfassende Haushaltskürzungen, die das Wirtschaftswachstum erheblich belasten könnten", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Spekulationen, dass die Regierung mit einem Misstrauensvotum konfrontiert sein könnte, verstärkten die Unsicherheit. "Während Spanien Gas gibt, tritt Frankreich kräftig auf die Bremse", sagte der Ökonom.

Die Daten im Überblick:



^

Region/Index Juli Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Dienstleistungen 51,0 51,2 51,2 50,5 Industrie 49,8 49,8 49,8 49,5 Gesamt 50,9 51,0 51,0 50,6

DEUTSCHLAND

Dienstleistungen 50,6 50,1 50,1 49,7 Industrie 49,1 49,2 49,2 49,0

FRANKREICH

Dienstleistungen 48,5 49,7 49,7 49,6 Industrie 48,2 48,4 48,4 48,1

ITALIEN

Dienstleistungen 52,3 52,6 --- 52,1 Industrie 49,8 48,7 --- 48,4

SPANIEN

Dienstleistungen 55,1 52,5 --- 51,9 Industrie 51,9 51,8 --- 51,4

(in Punkten)°



/jsl/jha/