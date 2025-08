Brent Öl bricht dramatisch ein. Droht dem Ölpreis nun gar ein Crash?

Brent Öl bricht dramatisch ein

Noch vor wenigen Tagen setzte Brent Öl den massiven Widerstandsbereich um 70 US-Dollar unter Druck. Schließlich gab dieser nach. Der Weg auf der Oberseite schien geebnet. Ein spektakuläres Ausbruchsszenario nahm zunächst Form an. Doch dann passierte genau das, was in solch fragilen Ausbruchssituationen nicht passieren sollte: Der Vorstoß geriet ins Stocken und Brent Öl ins Wanken. Die in der letzten Kommentierung zu Brent Öl in den Fokus gerückte Bestätigung des Ausbruchs blieb aus. Brent Öl verpasst es, die Chance zu ergreifen und den Ausbruch entscheidend voranzutreiben. Im Bereich von 73 US-Dollar geriet der Ölpreis unter Druck. Der Rücksetzer ist dabei bislang weniger vom Umfang her dramatisch, als vielmehr von seiner psychologischen Wirkung. Doch auch das preisliche Ausmaß könnte sich rasant ausweiten.

