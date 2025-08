Vom Dach bis zur Strombörse - wie Unternehmen den maximalen Gewinn aus ihrer PV-Anlage ziehen (FOTO)

Ahrensburg (ots) - Die Strompreise steigen, und gleichzeitig wächst bei vielender Wunsch, unabhängiger von externen Stromanbietern zu werden. Klimafreundlichzu handeln und die eigene Energieversorgung selbst in der Hand zu haben sindZiele, die heute mittelständische und große Unternehmen verfolgen. Ist eineeigene Dachfläche vorhanden, steht dem Bau einer PV-Anlage eigentlich nichts imWege - oder etwa doch? In diesem Beitrag erklärt Paris Freiherr von Troschke,Geschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH, worauf es bei derEnergieoptimierung mit Solarstrom ankommt.Viele Unternehmen verfügen über große Dachflächen, die bislang energetischungenutzt bleiben, obwohl die Strompreise kontinuierlich steigen. Eigentlichideale Voraussetzungen für die Installation einer PV-Anlage, zumal gesetzlicheAnreize wie das EEG 2023 und steuerliche Erleichterungen wie der Wegfall derUmsatzsteuer Investitionen besonders attraktiv machen. Dennoch zögern vieleBetriebe. Zu groß ist die Unsicherheit, wenn es um Netzanschluss, Fördermittel,technische Anforderungen oder die langfristige Wirtschaftlichkeit geht. "Es istnicht die Idee der PV-Anlage, die scheitert - sondern der Versuch, sie ohnezuverlässigen Partner umzusetzen", warnt Paris Freiherr von Troschke,Geschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH. "Schon kleinste Fehler in derPlanung können finanzielle Schäden verursachen, von denen sich manche Betriebekaum erholen.""Genau an dieser Stelle setzen wir an: Wir begleiten Unternehmen durch einProjektumfeld, das ohne Erfahrung schnell zum Minenfeld werden kann", erklärtvon Troschke. Die Peeek Industry Solutions GmbH unterstützt gewerbliche Kundenbei der vollständigen Realisierung von PV-Großprojekten ab 100 kWp, von derersten Analyse bis zur Inbetriebnahme. Dank einer einzigartigen internenInfrastruktur inklusive eigenem Großhandel profitieren Kunden von günstigenPreisen, hoher Planungssicherheit und einer sorgenfreien Umsetzung ohneSubunternehmer. Zum Angebot gehören unter anderem Direktvermarktung, PowerPurchase Agreements, Stromverkauf an der Börse, intelligentes Monitoring undmaßgeschneiderte Speicherlösungen. Auch Freiflächenanlagen, Ladeinfrastruktur,Inselsysteme sowie energieeffiziente Technologien wie Wärmepumpen undBrennstoffzellen sind Teil des Portfolios. So sorgt Peeek dafür, dassNachhaltigkeit nicht zum Risiko, sondern zum Wettbewerbsvorteil wird.Die Vorteile einer PV-Anlage auf einen BlickBei dem Bau einer PV-Anlage wird in erster Linie die Autarkie, also diegrößtmögliche Unabhängigkeit von externen Stromversorgern, angestrebt. "Einenhohen Autarkiegrad zu erreichen, ist zwar nicht immer möglich, jedoch