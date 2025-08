Thunfisch und Spinat der Eigenmarken von NORMA überzeugen bei ÖKO-TEST 08/2025 / Unabhängige Prüfung vergibt Spitzenbewertungen (FOTO)

Nürnberg (ots) - Das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST hat beide Produkte in der

aktuellen Ausgabe genau unter die Lupe genommen - mit starken Ergebnissen: "sehr

gut" für die Thunfischfilets der NORMA Eigenmarke FJORD KRONE, "gut" für den

Rahm-Spinat der NORMA Eigenmarke ERNTE KRONE. Einmal mehr zeigt sich: NORMA

überzeugt mit geprüfter Qualität zum günstigen Preis und erhält dafür Bestnoten

von unabhängigen Expertinnen und Experten.



Großer Fang zum kleinen Preis: Thunfisch mit Bestnote





Im aktuellen Test von Thunfischprodukten in Aufguss untersuchte ÖKO-TEST

insgesamt 29 Artikel aus (Bio-)Supermärkten, Onlineshops und dem Großhandel.

Getestet wurden ausschließlich Produkte aus der Fischart Echter Bonito

(Skipjack), jeweils "in eigenem Saft". Im Fokus der Laboranalysen stand die

Belastung mit Schwermetallen, insbesondere Quecksilber und Methylquecksilber.

Das Ergebnis für NORMA kann sich sehen lassen: Die Thunfischfilets in eigenem

Saft von FJORD KRONE überzeugten mit einem rundum unbedenklichen Befund. Mit

einem Preis von 1,29 Euro pro 195-Gramm-Dose (Abtropfgewicht 150 g) zählt der

Thunfisch von FJORD KRONE darüber hinaus zu den preislich attraktivsten im Test

und wurde zurecht mit der Bestnote "sehr gut" im starken Wettbewerbsumfeld

ausgezeichnet.



Spinat mit Qualität - für Küche und Gewissen



Auch im Segment der Gemüseprodukte prüfte ÖKO-TEST sorgfältig: Insgesamt 22

Rahmspinat-Produkte wurden analysiert. Der Rahm-Spinat der NORMA-Eigenmarke

ERNTE KRONE konnte dabei auf ganzer Linie überzeugen: Die Expertinnen und

Experten des Verbrauchermagazins stellten keine bedenklichen oder umstrittenen

Inhaltsstoffe fest, auch in mikrobiologischer Sicht zeigte sich das Produkt

einwandfrei. Darüber hinaus überzeugt der Rahm-Spinat von ERNTE KRONE mit einem

Spinatanteil von 78 Prozent, erfüllt alle Vorgaben an den Milchfettgehalt und

ist mit dem deklarierten Nutri-Score transparent ausgezeichnet. Nicht zuletzt

stimmt auch der Preis: Mit 0,99 Euro pro 500 Gramm zählt das Produkt zu den

günstigsten im Test und erhält verdient das Gesamturteil "gut".



NORMA bleibt auf Qualitätskurs



Ob Fisch oder Gemüse: Die aktuellen Ergebnisse von ÖKO-TEST unterstreichen

einmal mehr den hohen Anspruch an Qualität, Transparenz und

Preis-Leistungs-Verhältnis im NORMA-Sortiment. Unabhängige Tests zeigen

regelmäßig: Wer bei NORMA einkauft, entscheidet sich für verantwortungsvoll

geprüfte Produkte zu fairen Preisen.



Über NORMA:



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



