Sind Sie als Anleger bereit für diese Hauptrolle im Silbermarkt?

Dass die Welt mehr Silber verbraucht als fördert, ist ein Alarmsignal, das den Silbermarkt nun schon seit fünf Jahren charakterisiert. Eine schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht, denn dazu müsste entweder die Nachfrage nach Silber in den kommenden Jahren stark sinken oder aber die Förderung der Minen schnell erhöht werden.

Unkontrollierbar meint in diesem Zusammenhang vor allem, dass der Silberpreis als Resultat panischer Reaktionen einzelner Marktteilnehmer in astronomische Höhen schießen könnte. Wer meint, das sei unmöglich, dem sei ein Studium der Entwicklung der Preisentwicklung für Palladium in den Jahren rund um die Jahrtausendwende empfohlen.

Als Ford Panik schob, durchbrach der Palladiumpreis die 1.000-US-Dollar-Schwelle

Beim Palladium hat Russland mit einem Anteil von 40 Prozent an der weltweiten Produktion die beherrschende Stellung inne. Die Sowjetunion nutzte diese Machtstellung aus, indem sie die eigene Produktion zu einem Staatsgeheimnis erklärte, dieses dem Westen gegenüber geheim hielt und den Markt mit weniger Palladium versorgte, wenn ihr der Preis nicht hoch genug war.

Geprägt von dieser jahrelangen Praxis, waren die Einkäufer von Ford am Ende der 1990er Jahre besorgt darüber, dass Russland in die Fußstapfen der Sowjetunion treten und die während des Kommunismus geübte Praxis weiterverfolgen könnte. Um dennoch genügend Palladium für die eigene Katalysatorenproduktion zur Verfügung zu haben, kaufte Ford am Markt, was es an Palladium bekommen konnte, und das zu jedem Preis.

Die Konsequenz war ein extrem steiler Preisanstieg. Er überwand schließlich auch die magische Marke von 1.000-US-Dollar-Marke je Unze, die zur damaligen Zeit eigentlich als unerreichbar galt. Nachdem die von Ford entfachte Panik sich gelegt hatte, kam der Palladiumpreis bis zum Jahr 2005 wieder auf 250 US-Dollar je Unze zurück.

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich

Ist eine solche Situation auch für den Silbermarkt denkbar? Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Ja, denn der Silbermarkt ist ein sehr enger Markt und große Lagerkapazitäten, auf die man im Fall der Fälle zurückgreifen könnte, gibt es nicht mehr. Auf diese hat die Welt in den letzten fünf Jahren zurückgegriffen, um das anhaltende Defizit zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen.

Eine Krise, ähnlich wie die, die Ford vor mehr als 25 Jahren am Palladiummarkt auslöste, könnte in Zukunft von einem chinesischen Hersteller von Solarmodulen oder einem Unternehmen aus der Elektronik- oder Militärtechnik ausgelöst werden. Sie alle benötigen Silber und sie könnten – genauso wie Ford – bereit sein, es am Markt auch zu extrem hohen Preisen zu kaufen, um ihre Produktion zu sichern.

Wer dann noch weiß, dass mehrere westliche Großbanken am Terminmarkt mit mehr als fünf Weltjahresproduktionen short sind, also Silber auf Termin verkauft haben, das sie selbst nicht besitzen, der ahnt, dass die 100-US-Dollar-Marke beim Silber unter Umständen sehr schnell erreicht werden könnte.

Das ist die Kante des Abgrunds, auf den die Welt gerade mit hoher Geschwindigkeit zusteuert. Wer sie sieht und sich rechtzeitig mit physischem Silber und der einen oder anderen Silbermine eindeckt, hat gute Chancen, im neuen James-Dean-Gedächtnisfilm „Denn sie wissen ganz genau, was sie tun“ eine der Hauptrollen zu spielen.

Silvercorp Metals und Silver47 Exploration zwei interessante Silberwerte, die Sie sich unbedingt anschauen sollten

Schon ein wenig in Fahrt gekommen, sind die Kurse der größeren Silberproduzenten. Zwar hebt die Flut, also der beständig steigende Silberpreis, bekanntlich alle Boote, doch Silberproduzenten wie Silvercorp, die besonders auf ihre Kosten und damit auf die Höhe ihrer Margen achten, haben in jedem Preisszenario die Nase vorn.

Äußerst interessant sind auch die Minenentwickler und die Explorationsunternehmen. Ihr Wert bemisst sich vor allem an der Qualität des Projekts, sodass die Größe der bereits nachgewiesenen Ressource hier im Vordergrund steht. Ihr Wert steigt zwangsläufig mit jedem US-Dollar, den einen Feinunze Silber teurer wird.

Silver47 Exploration verfügt nicht nur über eine solche Ressource, sondern ist als Investment für Anleger besonders deshalb interessant, weil der Börsenwert des Unternehmens bezogen auf die einzelne, im Boden nachgewiesene Unze Silber hier im Branchenvergleich ausgesprochen niedrig ist. Das bietet ähnlich wie bei Silvercorp Metals Potential für weitere Kursanstiege in der Zukunft.

