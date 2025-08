Warren Buffett setzt auf Comeback-Story und trennt sich von Dauerfavorit

Berkshire Hathaway hat sein milliardenschweres Portfolio neu justiert. Laut jüngsten SEC-Dokumenten kaufte der Mischkonzern in den vergangenen Tagen für rund 106 Millionen US-Dollar Aktien von Sirius XM Holdings und verkaufte gleichzeitig Anteile am Dialyseanbieter DaVita im Wert von etwa 230 Millionen US-Dollar.

Zwischen dem 31. Juli und dem 4. August erwarb Berkshire 5,03 Millionen Sirius-XM-Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 21,25 US-Dollar. Damit erhöht sich die Beteiligung auf 124,8 Millionen Aktien im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar – rund 37 Prozent des Unternehmens. Die Sirius-Aktie schloss am Montag bei 21,62 US-Dollar, was einem Plus von 2,1 Prozent entspricht, liegt jedoch noch immer rund 8 Prozent unter dem Stand von vergangener Woche. Berkshire nutzte damit die jüngste Schwäche nach den Quartalszahlen für Nachkäufe.