ROUNDUP/Höhere Kupfer- und Goldpreise helfen Aurubis - Jahresziele präzisiert

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis grenzt nach dem dritten Geschäftsquartal seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr ein. Unternehmenschef Toralf Haag rechnet laut einer Mitteilung vom Dienstag mit einem operativen Vorsteuergewinn von 330 bis 370 Millionen Euro, nachdem bisher die Mitte von 300 bis 400 Millionen angepeilt worden war. Überraschend kommt der Schritt also nicht. Zudem schnitten die Hamburger im dritten Quartal gut ab, wie Analyst Christian Obst von der Baader Bank betont.

In den drei Monaten bis Ende Juni sank der operative Vorsteuergewinn im Jahresvergleich zwar um mehr als ein Drittel auf 57 Millionen Euro, was aber auch an geplanten Wartungsstillständen in Bulgarien sowie im Werk in Lünen lag. Die Modernisierung in Pirdop in Bulgarien für rund 115 Millionen Euro sei die größte in 30 Jahren gewesen, hieß es dazu vom Unternehmen.