Zölle, Daten & möglicher Zinsschock

Der Goldpreis zeigt sich zu Beginn der neuen Handelswoche weiterhin robust und setzt seinen Aufwärtstrend fort. Am Dienstagmorgen notiert die Feinunze Gold bei rund 3.370 US-Dollar und liegt damit den vierten Tag in Folge im Plus. Experten sprechen von einer „Mega-Woche“ für das Edelmetall, da mehrere richtungsweisende Ereignisse anstehen.

Am Montagmorgen setzte das gelbe Metall seinen Aufschwung fort und notierte bei 3.370 Dollar – rund 20 Dollar höher als am Freitagabend. Bemerkenswert ist, dass Gold seine Gewinne trotz einer leichten Erholung des US-Dollars halten konnte. Die Handelsspanne bleibt jedoch zunächst begrenzt. Für den Dienstag wird eine Bewegung zwischen 3.380 und 3.440 US-Dollar erwartet, wobei der Fokus auf der Entwicklung oberhalb der 3.400er-Marke liegt.

Ein wesentlicher Katalysator für den jüngsten Preisanstieg waren die am vergangenen Freitag veröffentlichten, unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Diese haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im September deutlich erhöht. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September ist von 43% auf 75% gestiegen. Diese Entwicklung ist für Gold grundsätzlich positiv, da niedrigere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten des nicht-verzinslichen Edelmetalls senken.

Neben den geldpolitischen Erwartungen spielen auch geopolitische und handelspolitische Faktoren eine zunehmend wichtige Rolle. Besonders die drohenden US-Zölle stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Kombination aus schwachen US-Daten, wachsender politischer Einflussnahme auf Notenbank und Statistikbehörden sowie einer günstigen saisonalen Struktur unterstützt den Goldpreis weiterhin.

Technische Analyse und langfristige Perspektiven

Aus technischer Sicht zeigt sich der Goldpreis in einer interessanten Position. Aktuell steht der Kurs im Bereich von 3.370 bis 3.380 US-Dollar unter leichtem Druck, was auf Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg zurückzuführen sein könnte. Chartanalysten sehen die nächsten wichtigen Widerstandsmarken bei 3.400 und 3.440 US-Dollar. Nach unten bietet der Bereich um 3.350 US-Dollar eine erste Unterstützung.

Für die längerfristige Entwicklung des Goldpreises bleiben Analysten optimistisch. Der renommierte „In Gold We Trust“-Report 2025 sieht bis 2030 ein Kursziel von 4.800 Dollar. Ein weiterer unterstützender Faktor ist die anhaltende Kaufaktivität der Zentralbanken. Insbesondere die Notenbanken aus Schwellenländern haben ihre Goldreserven in den vergangenen Quartalen kontinuierlich aufgestockt.

Ausblick und Fazit

Für die laufende Handelswoche stehen mehrere wichtige Wirtschaftsdaten und Ereignisse an, die den Goldpreis maßgeblich beeinflussen könnten: Am Dienstag wird der ISM-Dienstleistungsindex für die USA veröffentlicht, am Mittwoch folgen die Handelsbilanzen der USA und Chinas, am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und am Freitag der Verbraucherpreisindex aus China. Besonders die US-Konjunkturdaten werden genau beobachtet, da sie weitere Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Fed geben könnten.

Angesichts der aktuellen Gemengelage aus Zinssenkungserwartungen, geopolitischen Spannungen und der anhaltenden Nachfrage durch Zentralbanken bleibt Gold für Anleger ein attraktives Investment. Die laufende Woche könnte richtungsweisend für die weitere Entwicklung des Edelmetalls sein.

