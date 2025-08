Großinvestoren und Institutionen treiben Ethereum Richtung 3.800 US-Dollar!

Der Preis der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum notiert aktuell bei 3.682 US-Dollar, was einem Tagesanstieg von rund 4 Prozent entspricht (Stand: 13:30 Uhr MESZ). Trotz eines kurzfristigen Rücksetzers in der Vorwoche (-3,6 Prozent) bleibt der monatliche Zugewinn bei eindrucksvollen 46 Prozent. Die Marktdaten zeigen nicht nur steigende Kurse – sondern einen strukturellen Wandel im Ethereum-Markt, der das Potenzial hat, ETH auf ein völlig neues Bewertungsniveau zu heben.

Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant-Beobachter BorisVest hebt hervor: Das Open Interest für Ethereum auf Binance hat mit 8,7 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht – mehr als dreimal so hoch wie während des Bull Runs 2021. Zum Vergleich: Damals lag ETH auf einem ähnlichen Kursniveau, doch das Open Interest war mit rund 2,5 Milliarden US-Dollar deutlich niedriger.

Die Finanzierungsraten bleiben neutral, was bedeutet, dass trotz der hohen Spekulationsfreude weder ein übermäßiger Optimismus noch ein akuter Abverkaufsdruck herrscht. Parallel stieg das Spot-Handelsvolumen um 45 Prozent auf 28 Milliarden US-Dollar, was auf kalkulierte Positionierungen statt Panik oder Euphorie schließen lässt.

Institutionelle Nachfrage explodiert – Ethereum auf dem Weg zur "digitalen Reservewährung"?

Ein zentraler Treiber der aktuellen Dynamik ist die zunehmende institutionelle Nachfrage nach Ethereum. Laut Standard Chartered könnten börsennotierte Unternehmen bis zu 10 Prozen des zirkulierenden ETH-Angebots in ihre Bilanzen aufnehmen – aktuell liegt dieser Anteil bei etwa 1 Prozent.

Firmen wie BitMine, GameSquare und SharpLink haben laut CoinGecko bereits über 3,5 Milliarden US-Dollar in Ethereum investiert. Parallel dazu verzeichneten Spot-ETFs für Ethereum seit dem 7. Juli Nettozuflüsse von über 2,3 Milliarden US-Dollar, was auf breites Vertrauen seitens institutioneller Anleger schließen lässt.

Technische Lage: Noch kein Überkauf, aber Momentum wackelt

Charttechnisch bleibt ETH klar im Aufwärtstrend. Die Kurse notieren weiterhin oberhalb der 10-, 20- und 50-Tage-Durchschnitte, was ein bullisches Signal liefert. Der RSI-Indikator (Relative Strength Index) liegt nahe dem neutralen Bereich, was Raum für weitere Kursgewinne eröffnet, ohne dass der Markt als überkauft gilt.

Allerdings deuten Momentum- und MACD-Indikatoren auf eine mögliche kurzfristige Schwäche hin. Sollte die Nachfrage nicht zunehmen, wäre ein Rücksetzer in Richtung 3.100 bis 3.200 US-Dollar denkbar. Auf der Oberseite bleibt die Marke von 3.875 US-Dollar der entscheidende Widerstand, bevor ein Angriff auf die psychologische Schwelle von 4.000 US-Dollar realistisch wird.

10 Jahre Ethereum

In den zehn Jahren seit seinem Start hat sich Ethereum von einer experimentellen Idee zu einem der zentralen Pfeiler der globalen Blockchain-Infrastruktur entwickelt. Heute ist es weit mehr als nur eine Kryptowährung: Ethereum betreibt den Großteil der dezentralen Finanzwelt, ermöglicht Milliarden an Transaktionen durch Stablecoins, NFTs und dApps und bildet die technische Grundlage für tausende Anwendungen weltweit. Es hat eine lebendige Entwickler-Community hervorgebracht, die kontinuierlich an Innovationen wie Proof-of-Stake, Layer-2-Skalierung und Zero-Knowledge-Technologien arbeitet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion