DAX von US-Tech-Euphorie gezogen

Es bleibt dabei: Während in den USA vor allem bei den großen Technologie-Giganten, getrieben durch die KI-Fantasie, die Kassen klingeln, gehen traditionelle und einst erfolgreiche deutsche Autobauer durch ein tiefes Tal der Tränen. Meta und Microsoft melden Zahlen deutlich über den Erwartungen, die Aktien springen nachbörslich neun und zwölf Prozent ins Plus. Microsoft wird als Belohnung für das brummende Geschäft jetzt neben Nvidia auch in den Club der Vier-Billionen-Aktien aufgenommen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Auf der anderen Seite des Atlantiks meldet BMW einen Gewinneinbruch um 29 Prozent, die Aktie gehört entsprechend heute Morgen zu den Verlierern im DAX. Den Rückenwind aus New York kann der DAX zumindest dafür nutzen, die Widerstandszone zwischen 24.350 und 24.400 Punkten anzulaufen. Der immer noch nachwirkende Zoll-Deal und die Tatsache, dass heute der positive Börsenmonat Juli endet, könnten es dem Index allerdings schwer machen, das Rekordhoch darüber anzulaufen.

Fed-Chef Powell bleibt standhaft und lässt die Leitzinsen in den USA, wo sie sind. Es gibt noch eine leichte Hoffnung auf einen Zinsschritt im September, die Wahrscheinlichkeit dafür preist der Markt mit 50/50. Heute Abend folgen Apple und Amazon mit ihren Zahlen und könnten der Rally zumindest in New York weiteren Antrieb verleihen. Apple hat in diesem Jahr bislang nicht viel gerissen und ist umso mehr gefordert, zu liefern. Amazon dürfte ebenso wie schon Microsoft und Meta von einem starken Quartal berichten.