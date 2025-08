Facebook beeinflusst Jobwahl stärker als alle anderen Medien (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Jeder siebte Social Media-Nutzer hat einen Arbeitgeber mit Hilfe von Facebook

gewählt

- Gleichzeitig besonders hohes Maß an Fake News und Anfeindungen auf der

Plattform



Ein Viertel der Nutzer sozialer Medien (25 Prozent) hat sich bereits auf

Facebook über ein Unternehmen als Arbeitgeber informiert. Rund jeder siebte

Befragte (14 Prozent) hat zudem aufgrund von Informationen aus dem Netzwerk eine

konkrete Entscheidung für einen Arbeitgeber getroffen. Damit liegt Facebook

medienübergreifend an der Spitze. Gleichzeitig ist das Netzwerk führend, wenn es

um Fake News, Mobbing sowie Hass und Hetze geht. Das sind zentrale Ergebnisse

der repräsentativen Studie "Social Media Atlas 2025", die jährlich von der

Kommunikationsagentur PER Agency, dem Institut für Management- und

Wirtschaftsforschung sowie dem Marktforschungsinstitut Toluna herausgegeben

wird.







wichtige Rolle bei der Suche nach einem Arbeitgeber. Dort informierten sich

jeweils 22 Prozent. Es folgen seriöse Online-Nachrichten (21 Prozent), der

vertriebsstarke Videokanal YouTube und klassische Zeitungen/Zeitschriften (je 19

Prozent). Bei der Entscheidung für einen konkreten Arbeitgeber liegen LinkedIn

und YouTube mit jeweils 13 Prozent knapp hinter Facebook. Auf Informationen aus

Zeitungen, Zeitschriften und Xing verließen sich zwölf Prozent.



Xing und LinkedIn führen bei Vertrauen, Facebook bei Fake News



Wenn es um Vertrauen in Informationen geht, die von Unternehmen oder anderen

kommerziellen Anbietern stammen, ist Facebook jedoch das Schlusslicht unter den

Plattformen. 51 Prozent der Nutzer haben nur geringes oder sehr geringes

Vertrauen in die dort verbreiteten Inhalte. TikTok, Snapchat, X (ehem. Twitter)

und Instagram schneiden allerdings nicht viel besser ab. Die besten Werte

erzielen die beruflichen Netzwerke Xing und LinkedIn. Hohes oder sehr hohes

Vertrauen in kommerzielle Informationen haben dort zwei von drei Nutzern.



Facebook liegt auch vorne, wenn es um Kontakt mit Fake News geht. 56 Prozent der

Nutzer sozialer Medien kommen dort mit Falschnachrichten oder Propaganda in

Kontakt, gefolgt von TikTok (53 Prozent) und Instagram (44 Prozent). Bei

LinkedIn und Xing sind es nur 13 Prozent und zwölf Prozent.



Jeder Vierte erlebt Mobbing auf Facebook, jeder Zehnte wird selbst Opfer



Auch Mobbing kommt auf Facebook häufig vor. Ein Viertel der Nutzer hat bereits

gezielte Angriffe gegen eine Person beobachtet. Damit liegt das soziale Netzwerk

gleichauf mit dem Microblogging-Dienst X. Einen noch schlechteren Wert weist nur

die Kurzvideo-Plattform TikTok auf (27 Prozent). Seite 1 von 2 Seite 2 ►





