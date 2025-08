Palantir Aktie startet durch - 05.08.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Palantir einen Gewinn von +32,11 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir +98,07 % gewonnen.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,31 % 1 Monat +27,87 % 3 Monate +32,11 % 1 Jahr +580,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Palantir Aktie, wobei sowohl das starke Wachstum als auch die hohen Bewertungskennzahlen im Fokus stehen. Es gibt Bedenken über mögliche Korrekturen und technische Divergenzen, während die beeindruckende Umsatzdynamik und die FOMO-Stimmung unter Investoren hervorgehoben werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 332,15 Mrd. wert.

Der Kursverlauf der Palantir-Aktie ist in den vergangenen Jahren sehr extrem gewesen und setzt sich am Dienstag fort. Inzwischen befinden sich die Papiere vorbörslich auf neuen Allzeithochs. Doch was hat den Anstieg ausgelöst? Und lohnt sich für Anleger hier noch ein Investment? Palantir meldet Zahlen Am Dienstag nach Börsenschluss hat der US-Technologieriese Palantir seine Quartalszahlen […] The post Palantir-Aktie: Der Höhenflug nimmt kein Ende first appeared on sharedeals.de.

Der Datenspezialist gehört weiterhin zu den gefragtesten Titeln im Bereich der Künstlichen Intelligenz – jener Branche, die in der laufenden Rallye an der Wall Street eine zentrale Rolle einnimmt.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

