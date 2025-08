Die Mega-Deals des Jahres 2025: Wer wird als nächstes geschluckt?

Für viele Investmentbanken ist dieser Aufschwung eine Trendwende. Zu Jahresbeginn war noch erwartet worden, dass die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump mit ihrer wirtschaftsfreundlichen Haltung eine M&A-Welle auslösen könnte. Stattdessen sorgten verschärfte Zölle und internationale Spannungen zunächst für Zurückhaltung. Erst als das Vertrauen der Unternehmensführungen in die regulatorische Linie Washingtons zurückkehrte, zog die Aktivität wieder an.

"Was man derzeit sieht, ist eine klare Fokussierung auf wachstumsgetriebene Transaktionen", sagte Andre Veissid, Global Strategy and Transactions Leader bei EY Financial Services, gegenüber Reuters. KI und neue regulatorische Rahmenbedingungen führten dazu, dass Unternehmen nicht länger zögern wollten:

"Unsere Kunden wollen in diesem Rennen nicht zurückfallen."

Im Vergleich zum bisherigen Allzeithoch von 3,57 Billionen US-Dollar aus dem August 2021 liegt das diesjährige Niveau noch knapp 1 Billion US-Dollar darunter. Dennoch erwarten die Deal-Teams bei JPMorgan eine lebhafte zweite Jahreshälfte. Führungskräfte hätten sich an die geopolitische Volatilität angepasst, erklärte Simon Nicholls, Co-Leiter der M&A-Praxis von Slaughter and May:

"Vielleicht ist das Unvorhersehbare inzwischen einfach planbarer geworden."

Auch Nigel Wellings von Clifford Chance sieht positive Impulse: "Die Vorstandsetagen erkennen M&A-Chancen in einem stabileren wirtschaftlichen Umfeld und einem regulativen Klima, das konsolidierungsfreundlicher wirkt – aber wir sehen keinen überhitzten Markt."

Thematisch verschiebt sich der Fokus. Während in den Pandemie-Jahren vor allem Gesundheitsunternehmen im Zentrum der M&A-Aktivitäten standen, dominieren nun Technologie und Elektronik. Laut Dealogic kamen in den vergangenen zwei Jahren sowohl in den USA als auch in Großbritannien mehr Übernahmeangebote aus dem IT-Sektor als aus der Healthcare-Branche.

Ein starker Treiber ist die KI

So übernahm Samsung den deutschen Spezialisten für Datacenter-Kühlung FläktGroup für 1,7 Milliarden US-Dollar. In Europa setzte Palo Alto Networks mit dem 25-Milliarden-Dollar-Kauf des israelischen Cybersicherheitsanbieters CyberArk ein Ausrufezeichen. Das war der bisher größte Deal in Europa, dem Nahen Osten und Afrika in diesem Jahr.

Auch Private-Equity-Häuser zeigen wieder verstärkt Präsenz

So plant Sycamore Partners die Übernahme von Walgreens Boots Alliance für 10 Milliarden US-Dollar. Im Bieterwettstreit um den britischen Wissenschaftsgerätehersteller Spectris konkurrieren derzeit KKR und Advent mit Angeboten in Höhe von 4,8 Milliarden Pfund.

Weitere potenzielle Übernahmen im Fokus

Der Betreiber der New Yorker Börse, Intercontinental Exchange, befindet sich laut Bloomberg-Berichten in Gesprächen über die Übernahme von Enverus. Der Deal könnte einen Mindestwert von sechs Milliarden US‑Dollar erreichen. Analysten sehen darin eine strategische Fördestation bei weiterhin erwarteten M&A-Zuwächsen und sinkenden Zinsen.Reuters

Und dann wäre da noch CoreWeave, ein Anbieter von Rechenleistung für KI mit Nvidia-basierten Chips. Dieser unterbreitete Core Scientific ein all‑stock-Angebot über etwa neun Milliarden US‑Dollar. Die Aktionäre von Core Scientific lehnten es zunächst als unterbewertet ab. Eine Abstimmung über das Angebot wird im Herbst erwartet. Der Deal steht damit auf der Liste möglicher Abschlüsse für den Jahresendspurt

Die Vereinigten Staaten bleiben mit mehr als der Hälfte aller Transaktionen der wichtigste M&A-Markt weltweit. In der Asien-Pazifik-Region hat sich das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und damit die EMEA-Region überholt. Branchenexperten erwarten, dass dieser Trend in der zweiten Jahreshälfte weiter Fahrt aufnehmen könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion