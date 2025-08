Berenberg belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 9,50 Euro

sirmike [Blogger] schrieb 16.10.24, 14:28

Gründer und nun AR-Chef Wolfgang Egger hält rund 52 % an Patrizia, das Unternehmen selbst rund 7 %. Eine Übernahme kann also nur unter Beteiligung von Egger stattfinden und der ist Ende 50, also noch weit entfernt davon, sich in den Ruhestand zu verabschieden.



PATRIZIA war die letzten Jahre notorisch ertragsschwach und damit wenig attraktiv für Aktionäre und potenzielle Übernehmer. 2024 soll ein Übergangsjahr sein, sagte CEO Asoka Wöhrmann, mal sehen, was da künftig geht.



Grundsätzliches Interesse dürfte bei KKR, Brookfield & Co schon bestehen, weil die ja alle versuchen, auch über Zukäufe ihre AuM zu steigern. Mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur dürfte PATRIZIA jedenfalls genau in den Bereichen aktiv sein, wo die PEs aktuell zukaufen.



Konkret sehe ich da aber keine übermäßig große Fantasie und würde hier nur ins Business investieren. Eine Übernahme wäre nur on top.