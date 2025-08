Frankfurt am Main (ots) -



- Weltweiter Anteil hat sich in drei Jahren mehr als verdoppelt

- Anteil reiner E-Autos an deutschen Auto-Exporten auf 27 Prozent gestiegen

- Hierzulande legt der Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen auf 29

Prozent zu

- Rekordwert beim Ladestrom: Mehr als ein Drittel stammt aus selbst erzeugtem

Grünstrom



Elektroautos nehmen Fahrt auf. Der weltweite Anteil von E-Autos hat sich in drei

Jahren mehr als verdoppelt. Jeder fünfte Neuwagen fuhr somit bereits elektrisch.

Das geht aus einer aktuellen Studie von KfW Research hervor.





Auch in Deutschland fallen die Entwicklungen positiv aus. Der Anteil von reinen

Elektroautos an den Auto-Exporten aus Deutschland ist auf 27 Prozent gestiegen.

Im ersten Quartal wurden pro Monat durchschnittlich 82.000 reine Stromer im Wert

von 3,4 Milliarden Euro exportiert. Damit übersteigt der Wert der Exporte den

Wert der Importe um das Fünffache.



Es zeigt sich auch ein kontinuierlicher Anstieg des Anteils reiner Elektroautos

und von Plug-in-Hybriden an den Neuzulassungen in Deutschland seit Anfang 2024.

Aktuelle Zahlen für das zweite Quartal weisen einen Elektroanteil von 29 Prozent

an den Neuzulassungen aus, während dieser im ersten Quartal 2024 noch unter 20

Prozent lag.



"Die Zeichen für einen weiteren Aufschwung der Elektromobilität in Deutschland

verdichten sich. Sowohl der Klimaschutz als auch die deutsche Automobilindustrie

könnten von einer weitergehenden Elektrifizierung profitieren", sagt Dr.

Johannes Rode, Senior Economist bei KfW Research und Mitautor der Studie.



Laut KfW-Energiewendebarometer ist etwa die Hälfte der befragten Haushalte (49

Prozent) offen für die Nutzung eines Elektroautos. Zehn Prozent besitzen bereits

ein Auto mit Elektroantrieb. Allerdings planen nur drei Prozent der Haushalte,

im nächsten Jahr ein Elektroauto anzuschaffen - der niedrigste Wert der

vergangenen Jahre. 37 Prozent lehnen die eigene Nutzung kategorisch ab - und

acht Prozent würden ein Elektroauto nur dann fahren, wenn es keine anderen

Antriebe mehr gibt.



Insgesamt sinken die Vorbehalte gegenüber Elektroautos im Zeitverlauf. Zwar

bleibt die Höhe des Kaufpreises mit 59 Prozent der häufigste Grund gegen den

Kauf eines Elektroautos, aber die Bedenken hinsichtlich der Ladeinfrastruktur

sanken von 72 Prozent vor fünf Jahren auf 51 Prozent. Auch Sorgen bezüglich der

Reichweite nahmen in diesem Zeitraum ab, von 54 Prozent auf 44 Prozent. Ebenso

empfinden nur noch 30 Prozent die Ladezeiten als hinderlich - im Vergleich zu

fast 50 Prozent zuvor.



Zweifel an der Umweltverträglichkeit waren für fast jeden zweiten Haushalt im

Jahr 2020 der Grund, kein Elektroauto zu kaufen. 2025 gilt dies nur noch für 34

Prozent der Haushalte.



Dieser Rückgang deckt sich mit einer besseren Umweltbilanz von E-Autos, etwa

durch vermehrtes Laden mit Strom aus erneuerbaren Energien. Tatsächlich stammte

zuletzt mehr als ein Drittel des Ladestroms, nämlich 36 Prozent, aus

selbsterzeugtem, grünem Strom - ein Rekordwert. Weitere 44 Prozent wurden als

Grünstrom von Fremdanbietern eingekauft.



"Es bleibt wichtig, den Markthochlauf von Elektroautos in Deutschland zu

unterstützen", empfiehlt KfW-Ökonom Rode. "Informationsdefizite zur Sicherheit

von Elektroautos sollten abgebaut, Anreize für zeitoptimiertes Laden geschaffen

und die Lademöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern vereinfacht werden."



Die Daten zu den Einstellungen der Haushalte zu Elektroautos basieren auf dem

KfW-Energiewendebarometer 2025. Hierbei handelt es sich um eine jährlich

erscheinende haushaltsrepräsentative Befragung von etwa 4.000 bis 6.000 in

Deutschland ansässigen privaten Haushalten zu Entscheidungen und Einstellungen

rund um das Thema Klimaschutz. 2025 wurden 5119 Haushalte befragt.



Weitere Informationen zum KfW-Energiewendebarometer finden Sie unter:



KfW-Energiewendebarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Resear

ch/KfW-Energiewendebarometer.html)



Informationen zur Elektromobilität finden Sie auch hier:

https://www.kfw.de/nachhaltig-mobil



Eine Grafik zum Thema Elektromobilität können Sie hier (https://www.kfw.de/Press

e-Newsroom/Pressematerial/Grafiken-PE/Elektromobilit%C3%A4t.png) herunterladen.



Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel. +49 69 7431 41336

E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6090620

OTS: KfW