Wo Wall Street auf Web3 trifft

Eine auf Compliance ausgerichtete RWA-Infrastruktur Anders als viele experimentelle Web3-Projekte startet All InX mit einer soliden regulatorischen Grundlage. Die Plattform ist beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einer Regulierungsbehörde des US-Finanzministeriums, als Money Services Business (MSB) registriert und hat die Sicherheitsprüfungen für die Aufnahme in den Apple App Store und Google Play bestanden. Der Ansatz konzentriert sich auf materielle Werte und die Zusammenarbeit mit Partnern aus Bereichen wie Biotechnologie und Gewerbeimmobilien, um verifizierte, einkommensgenerierende Vermögenswerte in die Chain zu bringen.

NEW YORK und BERLIN, 5. August 2025 /PRNewswire/ -- Nachdem der BUIDL-Fonds von BlackRock ein Vermögen von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar erreicht hat und der MiCA-Rahmen der EU offiziell in Kraft getreten ist, hat der Appetit der institutionellen Anleger auf konforme RWA-Lösungen einen neuen Höhepunkt erreicht. Als Reaktion darauf hat All InX heute den Start seiner umfassenden RWA-Plattform bekannt gegeben, die darauf ausgelegt ist, traditionelle Anlageklassen mit der Effizienz und Programmierbarkeit von Blockchain zu verbinden.

Renditeoptimierung trifft auf institutionelle Infrastruktur

Im Kern kombiniert All InX RWA-Emissionen, Derivate und intelligentes Asset Management in einer modularen Architektur. Sein Staking-Mechanismus Nexus unterstützt automatisch verzinsliche Prämien, die direkt an die Vermögensströme gekoppelt sind. Erste Nutzer berichten von Renditen, die deutlich über den Benchmark-Renditen von Staatsanleihen liegen. Dies wird durch ein diversifiziertes Engagement in Anlagen ermöglicht, die von Landwirtschaft für medizinische Zwecke über geistiges Eigentum bis hin zu stabilisierten Immobilienportfolios reichen.

Cross-Border Utility

Mit Niederlassungen in fünf globalen Finanzzentren – New York, London, Hongkong, Kuala Lumpur und Seoul – geht All InX die seit langem bestehenden Schwierigkeiten im grenzüberschreitenden Finanzwesen an. Die geplante Krypto-Debitkarte, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, wird eine nahtlose Konvertierung von Token-Vermögenswerten in Fiat-Währungen ermöglichen und damit den Bedürfnissen sowohl institutioneller Kunden als auch privater Nutzerinnen und Nutzer gerecht werden.

Weichenstellung für die „Tokenized Economy"

All InX bietet keine weitere Einzweckanwendung, sondern positioniert sich als Infrastrukturschicht für die nächste Generation von Kapitalmärkten. Durch die Integration von regulatorischer Compliance, Liquiditätsmechanismen und direktem Zugang zu realen Anlageklassen bietet die Plattform einen praktikablen Rahmen dafür, wie Unternehmen letztendlich ihre Bilanzen tokenisieren, neue Kapitalquellen erschließen und über Chains und Ländergrenzen hinweg operieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.allinpro.com.

Informationen zu All InX

Als weltweit erste vollständig auf Blockchain basierende Plattform für die Verwaltung und den Handel von RWA-Assets ist All InX Vorreiter einer neuen Ära der digitalen Finanzwelt – eine einheitliche Plattform, die die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA), KI-gestützte Strategien und Web3-Infrastruktur integriert, um grenzenlosen, intelligenten Vermögensaufbau für alle zu ermöglichen.

